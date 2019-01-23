 Нові ″правила сексу″ в Україні: що кажуть жінки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Нові "правила сексу" в Україні: що кажуть жінки (відео)

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою.

Symbolbild Gewalt gegen Frauen (picture alliance/dpa)

Чи допоможуть нові "правила сексу" перемогти домашнє насильство?

Тепер наполягати на сексі дорівнює спробі зґвалтування або і самому зґвалтуванню. А без згоди на секс - не може бути і статевого акту. Інакше надміру наполегливий коханець може потрапити до в’язниці на 3-5 років. Україна взялась втілювати в життя Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Як дати бій насиллю - репортаж DW:

DW.COM

Що треба знати про нові "правила сексу" в Україні

Зґвалтування та сексуальне насильство тепер по-новому трактуються в Україні. Відповідні законодавчі зміни набули чинності 11 січня. На прохання DW нововведення коментує професор НаУКМА, юрист Микола Хавронюк. (15.01.2019)  

Торгівля жінками з України - проблема, що може загостритися

Українок як "живий товар" нині експлуатують у багатьох країнах світу. Наближення «Євро-2012» може загострити проблему, застерігають експерти. (14.04.2012)  

Лариса Денисенко: Про секс, мінет і новий закон

"Новим законом держава не лізе нікому в труси", - Лариса Денисенко, спеціально для DW. (15.01.2019)  

Як у Німеччині протидіють домашньому насиллю (відео)

У Німеччині жінки також потерпають від домашнього насилля. За статистикою, 114 тисяч жінок минулого року стали жертвами чоловіка-тирана. І ця статистика далеко неповна. Як німці борються з цією проблемою? (27.11.2018)  

Також за темою

Як нові "правила сексу" переможуть домашнє насильство (22.01.2019) 22.01.2019

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою. Як дати бій домашньому насиллю - репортаж DW.

Nur für Life Links - Symbolbild Sex

Що треба знати про нові "правила сексу" в Україні 15.01.2019

Зґвалтування та сексуальне насильство тепер по-новому трактуються в Україні. Відповідні законодавчі зміни набули чинності 11 січня. На прохання DW нововведення коментує професор НаУКМА, юрист Микола Хавронюк.

Pictureteaser Ukrainische Autoren Kolumne Larysa Denysenko 2

Лариса Денисенко: Осмислити і усвідомити 18.12.2017

"Секс - є, гендер - є, орієнтація - є. А термінів таких немає?" - Лариса Денисенко, спеціально для DW.

Реклама

Докладно

Статуя Юстиції (символічне фото)

Відбір суддів до ВАСУ: ефект міжнародних експертів

Присутність міжнародних експертів на конкурсному відборі суддів до ВАСУ дає результат. 

Анґела Меркель під час виступу у Давосі

Меркель застерігає від повторення банківської кризи

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  