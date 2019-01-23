Нові "правила сексу" в Україні: що кажуть жінки (відео)

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою.
Тепер наполягати на сексі дорівнює спробі зґвалтування або і самому зґвалтуванню. А без згоди на секс - не може бути і статевого акту. Інакше надміру наполегливий коханець може потрапити до в’язниці на 3-5 років. Україна взялась втілювати в життя Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Як дати бій насиллю - репортаж DW:
Зґвалтування та сексуальне насильство тепер по-новому трактуються в Україні. Відповідні законодавчі зміни набули чинності 11 січня. На прохання DW нововведення коментує професор НаУКМА, юрист Микола Хавронюк. (15.01.2019)
Українок як "живий товар" нині експлуатують у багатьох країнах світу. Наближення «Євро-2012» може загострити проблему, застерігають експерти. (14.04.2012)
"Новим законом держава не лізе нікому в труси", - Лариса Денисенко, спеціально для DW. (15.01.2019)