Нові "правила сексу" в Україні: що кажуть жінки (відео)

Тепер наполягати на сексі дорівнює спробі зґвалтування або і самому зґвалтуванню. А без згоди на секс - не може бути і статевого акту. Інакше надміру наполегливий коханець може потрапити до в’язниці на 3-5 років. Україна взялась втілювати в життя Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Як дати бій насиллю - репортаж DW: