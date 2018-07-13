 Нові обстріли Сектору Гази Ізраїлем: загинуло четверо палестинців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Нові обстріли Сектору Гази Ізраїлем: загинуло четверо палестинців

Ізраїльські війська відповіли авіаударами і артилерійськими обстрілами на вогонь по своїй території з боку Сектора Гази. Загинуло щонайменше четверо осіб.

Наслідки обстрілів з боку Ізраїлю

Наслідки обстрілів з боку Ізраїлю

DW.COM

Вночі палестинські угруповання в Cекторі Гази атакували Ізраїль ракетами, повідомили військові в Тель-Авіві. Армія Ізраїлю відповіла авіаударами. Напередодні радикальний рух ХАМАС заявив про припинення вогню. (15.07.2018)

Після найпотужнішого за останні роки удару Ізраїлю по Сектору Гази, ХАМАС оголосив про перемир'я. В ізраїльській армії заявили, що їхні дії будуть залежати від ситуації. (15.07.2018)

Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази повідомило у п'ятницю, 20 липня, про загибель чотирьох осіб через вогонь з боку ізраїльських збройних сил. Двоє із загиблих - бойовики радикального руху ХАМАС, пише інформагенція AP.

Своєю чергою, Ізраїль повідомляє, що на обстріли своїх позицій з боку Сектора Гази у п'ятницю він відповів авіаударами і артилерійськими обстрілами позицій бойовиків ХАМАСу.

ХАМАС продовжує організовувати щотижневі протести проти Ізраїлю. З моменту початку протестів 30 березня ізраїльські війська убили понад 140 палестинців, що брали участь у акціях протесту. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль. Ізраїль звинувачує ХАМАС у провокаціях і намірах скористатися заворушеннями для здійснення терактів.

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