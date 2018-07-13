Нові обстріли Сектору Гази Ізраїлем: загинуло четверо палестинців

Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази повідомило у п'ятницю, 20 липня, про загибель чотирьох осіб через вогонь з боку ізраїльських збройних сил. Двоє із загиблих - бойовики радикального руху ХАМАС, пише інформагенція AP.

Своєю чергою, Ізраїль повідомляє, що на обстріли своїх позицій з боку Сектора Гази у п'ятницю він відповів авіаударами і артилерійськими обстрілами позицій бойовиків ХАМАСу.

ХАМАС продовжує організовувати щотижневі протести проти Ізраїлю. З моменту початку протестів 30 березня ізраїльські війська убили понад 140 палестинців, що брали участь у акціях протесту. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль. Ізраїль звинувачує ХАМАС у провокаціях і намірах скористатися заворушеннями для здійснення терактів.