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"Новое Время" – український щотижневий суспільно-політичний журнал та веб-сайт.
"Новое время" Новое время – український щотижневий суспільно-політичний журнал та веб-сайт. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Новое время". Український часопис "Новое время" почав виходити 2014 року. Сайт "Новое время" має як російську, так і українську версії. Головним інвестором проекту виступив чеський бізнесмен Томаш Фіала, голова української інвестиційної компанії Dragon Capital. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?
Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що за стандартами НАТО президент України не може командувати армією. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.