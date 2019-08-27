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"Новое Время"

"Новое Время" – український щотижневий суспільно-політичний журнал та веб-сайт.

"Новое время" Новое время – український щотижневий суспільно-політичний журнал та веб-сайт. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Новое время". Український часопис "Новое время" почав виходити 2014 року. Сайт "Новое время" має як російську, так і українську версії. Головним інвестором проекту виступив чеський бізнесмен Томаш Фіала, голова української інвестиційної компанії Dragon Capital. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019) 27.08.2019

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?

Лариса Денисенко: Говорити не по понятіям

Лариса Денисенко: Говорити не "по понятіям" 21.08.2019

"Складається враження, що зараз в публічній площині намагаються унормалізувати хамство", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Українські медійниці вимагають розробити етичний кодекс, що заборонить сексизм

Українські медійниці вимагають розробити етичний кодекс, що заборонить сексизм 21.08.2019

Близько сотні українських медійниць звернулися з відкритим листом до влади через образу журналістки від обраного нардепа Максима Бужанського.

В Україні підтримали політика, який назвав журналістку тупою вівцею

В Україні підтримали політика, який назвав журналістку "тупою вівцею" 19.08.2019

Обранець до парламенту від "Слуги народу" назвав журналістку "Нового времени" "тупою вівцею". Партія назвала його висловлювання "достатньо зрозумілою реакцією". Цькування видання не припинилось.
Українське видання Новое время звернулося до ОБСЄ

Українське видання "Новое время" звернулося до ОБСЄ 19.02.2019

Через рішення Печерського райсуду Києва дозволити ГПУ вилучити копії журналістського розслідування, проведеного виданням "Новое время", журналісти звернулися до ОБСЄ.

Фактчек DW: Чи справді стандарти НАТО забороняють президентам командувати арміями? (02.08.2018) 02.08.2018

Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що за стандартами НАТО президент України не може командувати армією. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.

Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив

Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив 30.10.2017

Блокада, націоналізація та спад економіки майже не вплинули на рівень статків найбагатших українців. Як олігархам вдається не тільки зберігати, а й примножувати свої доходи, розбиралась DW.
Росія натискає на правильні кнопки: як діє пропаганда Кремля за межами РФ

"Росія натискає на правильні кнопки": як діє пропаганда Кремля за межами РФ 21.06.2017

Росія використовує усі доступні їй канали задля впливу на сусідні країни, зазначили експерти під час Global Media Forum у Бонні. Як протистояти цьому і чим може допомогти Голлівуд - у репортажі DW.
Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу

Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу 28.04.2017

Обшук у компанії Dragon Capital змусив експертів знову звернути увагу на те, як Служба безпеки України тисне на український бізнес.
У Бонні нагородили переможців конкурсу онлайн-активістів The Bobs

У Бонні нагородили переможців конкурсу онлайн-активістів The Bobs 15.06.2016

Приз журі в міжнародних номінаціях отримали онлайн-ініціативи з Індії, Ірану, Німеччини та Бангладеш. Найкращим проектом українською за результатами онлайн-голосування став сайт "Ціна держави".
Шукаємо найкращі інтернет-проекти: розпочався конкурс #thebobs16

Шукаємо найкращі інтернет-проекти: розпочався конкурс #thebobs16 04.02.2016

Реєструйтеся для участі в конкурсі до 3 березня. DW шукає найкращі соціальні ініціативи, культурно-мистецькі проекти, інновації та проекти громадянської журналістики.