"Новое Время" – український щотижневий суспільно-політичний журнал та веб-сайт.

"Новое время" Новое время – український щотижневий суспільно-політичний журнал та веб-сайт. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Новое время". Український часопис "Новое время" почав виходити 2014 року. Сайт "Новое время" має як російську, так і українську версії. Головним інвестором проекту виступив чеський бізнесмен Томаш Фіала, голова української інвестиційної компанії Dragon Capital. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.