 Новим президентом Іраку став курд Бархам Салех | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Новим президентом Іраку став курд Бархам Салех

Іракський парламент обрав президента країни. Ним став представник Патріотичного союзу Курдистану Бархам Салех.

Бархам Салех

Бархам Салех

Через п'ять місяців після проведення виборів депутати парламенту Іраку в вівторок, 2 жовтня, обрали президентом країни представника Патріотичного союзу Курдистану Бархама Салеха.

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Після звільнення Іраку від бойовиків "Ісламської держави" американські військові залишатимуться там для стабілізації ситуації. Їхня кількість може зменшуватися, залежно від планів НАТО. (19.08.2018)

Іракська армія завдала ударів з повітря по позиціях бойовиків ІД у сусідній Сирії. У Багдаді стверджують, що ліквідовані терористи планували теракти на території Іраку "в найближчі дні". (16.08.2018)

Посаду президента Іраку традиційно обіймає курдський політик. За кандидатуру Салеха віддали свої голоси 219 депутатів. Його конкурента Фуада Хусейна з Демократичної партії Курдистану підтримали лише 22 депутатів.

В Іраку президент має лише обмежений політичний вплив та виконує скоріше репрезентативну функцію. Реальну владу в країні має прем'єр-міністр, однак формування уряду можливе лише після виборів президента, який призначає прем'єра.

Салех оголосив про призначення нового голови уряду вже через дві години після власного обрання. Прем'єр-міністром Іраку став шиїтський політик Аділь Абдул-Махді. Згідно з конституцією країни, у нього є 30 днів, щоб представити парламенти новий кабінет міністрів.

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