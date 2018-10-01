Новим президентом Іраку став курд Бархам Салех

Через п'ять місяців після проведення виборів депутати парламенту Іраку в вівторок, 2 жовтня, обрали президентом країни представника Патріотичного союзу Курдистану Бархама Салеха.

Посаду президента Іраку традиційно обіймає курдський політик. За кандидатуру Салеха віддали свої голоси 219 депутатів. Його конкурента Фуада Хусейна з Демократичної партії Курдистану підтримали лише 22 депутатів.

В Іраку президент має лише обмежений політичний вплив та виконує скоріше репрезентативну функцію. Реальну владу в країні має прем'єр-міністр, однак формування уряду можливе лише після виборів президента, який призначає прем'єра.

Салех оголосив про призначення нового голови уряду вже через дві години після власного обрання. Прем'єр-міністром Іраку став шиїтський політик Аділь Абдул-Махді. Згідно з конституцією країни, у нього є 30 днів, щоб представити парламенти новий кабінет міністрів.