 Новим президентом Тунісу став юрист-консерватор Каїс Саїд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2019

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Новини

Новим президентом Тунісу став юрист-консерватор Каїс Саїд

У другому турі президентських виборів у Тунісі перемогу здобув позапартійний 61-рчний професор права Каїс Саїд, якого підтримували ісламсько-консервативні сили.

Переможець президентських виборів у Тунісі Каїс Саїд

Переможець президентських виборів у Тунісі Каїс Саїд

На президентських виборах у Тунісі переміг 61-річний професор права Каїс Саїд. Як заявила виборча комісія країни у понеділок, 14 жовтня, у другому турі голосування його підтримали 72,71 відсотка виборців. Натомість за його опонента - медіамагната Набіля Каруї - проголосували 27,29 відсотка виборців, повідомляє агенція AP.

Каїс Саїд брав участь у виборах як незалежний кандидат, однак його підтримала ісламсько-консервативна партія "Еннадха", яка минулого тижня виграла парламентські вибори в Тунісі. Саїд виступає за децентралізовану модель урядування та обстоює консервативні погляди, приміром, у ставленні до рівності між чоловіком та жінкою чи гомосексуальності, котра в Тунісі може каратися позбавленням волі. На ці консервативні погляди Саїда звертали увагу під час виборчої кампанії його критики.

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Другий тур президентських виборів у Тунісі відбувався напередодні, 13 жовтня. Єдиним опонентом Саїда був 56-річний Набіль Каруї, якого звинувачували в корупції та ухиленні від сплати податків, через що він перебував за ґратами. Лише незодовго до другого туру Каруї звільнили з-під варти. Каруї намагався заручитися підтримкою бізнесу та симпатиків світського шляху розвитку Тунісу, котрі занепокоєні консервативними поглядами Саїда.

Перший тур голосування відбувся 15 вересня, хоча спочатку планувався на 17 листопада. Дату проведення виборів змінили після смерті 25 липня експрезидента Біжи Каїда ес-Себсі.

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