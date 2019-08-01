 Новий фронт у Ємені: південні сепаратисти захопили президентський палац | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2019

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Новий фронт у Ємені: південні сепаратисти захопили президентський палац

У єменському місті Аден відбулися бої між колишніми союзниками. Внаслідок боїв між південними сепаратистами та військами міжнародно визнаного уряду загинули щонайменше 70 людей.

Солдати південних сепаратистів у Адені

Солдати південних сепаратистів у Адені

У місті Аден на півдні Ємену підтримувані Об'єднаними Арабськими Еміратами сепаратисти в суботу, 10 серпня, захопили урядові військові бази та президентський палац. Сутички між південними сепаратистами та військовими визнаного міжнародною спільнотою уряду тривали протягом останніх чотирьох днів. У результаті в Адені загинуло близько 70 людей, серед яких також цивільні, передає агенція AP.

Раніше між сепаратистами та єменським урядом траплялися конфлікти, хоча вони і входять до єдиної коаліції під проводом Саудівської Аравії, що бореться з повстанцями-хуситами, підтримуваних Іраном, передає агенція AFP.

Президент Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді постійно мешкає в Ер-Ріяді, тому захоплений сепаратистами палац був майже порожнім. Також сепаратисти захопили будинок міністра внутрішніх справ країни. Урядовця евакуювали за підтримки коаліційних сил.

Конфлікт почався після того, як було скоєно атаку на тренувальний табір південних сепаратистів поблизу Адена, внаслідок якої загинуло 36 людей. Відповідальність за цей напад взяли на себе повстанці-хусити. Утім, сепаратисти звинуватили в ній ісламістську партію, союзну уряду Ємену.

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Внаслідок обстрілу з безпілотників саудівського аеропорту Абха загинула одна людина і понад 20 отримали поранення. Ер-Ріяд звинувачує Тегеран у постачанні хуситам зброї. (24.06.2019)

Після того, як сепаратисти штурмували президентський палац, міжнародно визнаний уряд обвинуватив їхніх лідерів в організації заколоту.

Нагадаємо, Південний Ємен був незалежною країною до 1990 року. Немало людей в країні вважають, що Північний Ємен (Єменська Арабська Республіка) нав'язав йому об'єднання в одну країну силою.

Війна у Ємені триває з 2014 року. На сьогодні країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Хаді, яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією та на боці якої воювали південні сепаратисти, а також терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

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