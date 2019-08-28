 Новий уряд Італії: главою МЗС має стати Луїджі Ді Майо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Новий уряд Італії: главою МЗС має стати Луїджі Ді Майо

Лідер лівопопулістської партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо має стати міністром закордонних справ у новому уряді Італії. Кабінет міністрів країни складе присягу 5 вересня.

Луїджі Ді Майо в новому уряді має стати очільником італійського МЗС

Луїджі Ді Майо в новому уряді має стати очільником італійського МЗС

В Італії представили новий уряд. Джузеппе Конте, який отримав мандат на формування уряду,  в середу, 4 вересня, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою оприлюднив склад нового Кабінету міністрів. Новим міністром закордонних справ має бути призначений лідер лівопопулістської партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо. Посаду міністра внутрішніх справ, яку раніше займав правопопуліст Маттео Сальвіні, обійме Лучіана Ламоргезе, яка не належить до жодної партії.

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Члени "Руху п'яти зірок" підтримали формування нового коаліційного уряду з Демократичною партією Італії. Це руйнує плани глави правопопулістської "Ліги" Маттео Сальвіні щодо проведення дострокових виборів. (03.09.2019)

"Рух п'яти зірок" та Демократична партія наблизилися до компромісу в погодженні нової урядової коаліції. Остаточний результат має бути оголошений у середу ввечері. (28.08.2019)

Новим міністром економіки і фінансів мають призначити євродепутата Роберто Гуалтьері. Міністерство економічного розвитку очолить представник "Руху п'яти зірок" Стефано Патуанеллі. Загалом представники "Руху п'яти зірок" очолять 10 з 21-го міністерства, дев'ять портфелів отримають представники Демократичної партії, і один - партії "Вільні та рівні", повідомляє  агенція dpa. Члени уряду мають скласти присягу вранці 5 вересня. Після цього уряд мають затвердити у двох палатах парламенту Італії.

Нагадаємо, 8 серпня Маттео Сальвіні заявив про вихід з правлячої коаліції з "Рухом п'яти зірок", а 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про відставку з поста прем'єра Італії. Президент Серджо Маттарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і тим самим запобігти новим виборам.

28 серпня популістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії таки досягли згоди щодо формування нового уряду. Прем'єрську посаду, за домовленістю, зберігає за собою Конте.

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