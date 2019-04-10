Новий уряд Палестинської автономії приведений до присяги

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас у суботу, 13 квітня, привів до присяги новий уряд, який очолив прем'єр Мухаммед Штай. Більшість міністрів нового уряду належать до "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ), лідером якого також є Аббас.

Мухаммед Штай був призначений прем'єром 10 березня, замінивши на цій посаді Рамі Хамдаллу, який очолював перехідний уряд. Він буде також очолювати міністерство внутрішніх та релігійних справ, поки на ці посади не будуть призначені міністри.

Радикальний рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази, назвав формування уряду Палестинської автономії ударом по зусиллях для об'єднання палестинців. "Це сепаратистський уряд, він не має національної легітимності, і це зміцнить шанси від'єднати Західний берег від Сектору Гази", - йдеться у заяві ХАМАСу. Інші палестинські партії, наприклад "Народний фронт визволення Палестини", відмовилися брати участь в коаліції, оскільки вимагають створення уряду національної єдності разом ХАМАСом.

У 2007 році після того, як ХАМАС, визнаний терористичною організацією Сполучними Штатами Америки та Євросоюзом, захопив контроль над Сектором Гази, він та ФАТХ перебувають у стані конфлікту. Численні спроби досягти згоди завершувалися невдало.