Новий прем'єр РФ Михайло Мішустін: митник з психологією силовика

У четвер, 16 січня, Держдума Росії більшістю голосів схвалила призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії. Напередодні Мішустін, на той момент керівник Федеральної податкової служби (ФПС), був запропонований президентом РФ Володимиром Путіним на посаду глави уряду після розпуску кабінету Дмитра Медведєва. DW зібрала основні факти про нового російського прем'єра.

Кар'єрне зростання: від комп'ютерів до податків

Михайло Мішустін не є представником "пітерської команди" - він народився у Москві в березні 1966 року. У 23 роки закінчив Московський верстатоінструментальний інститут (СТАНКІН) за фахом "Системи автоматизованого проєктування". У 1992 році - аспірантуру. Кандидатську та докторську дисертації Мішустін захистив набагато пізніше, обидві роботи присвячені оподаткуванню.

Після закінчення вузу Мішустін почав працювати у створеному ним "Міжнародному комп'ютерному клубі" (МКК) - громадській некомерційної організації, яка, за даними ЗМІ, займалася поставками комп'ютерної техніки до різних структур. Далі слідує майже трирічний пробіл в біографії майбутнього прем'єра. А в 1998 році він обійняв посаду заступника керівника Державної податкової служби Росії. З березня 1999 до березня 2004 року був заступником міністра з податків і зборів. Піку своєї кар'єри у податковій РФ Мішустін досяг в 2010 році, коли очолив ФПС.

Сім'я та інтереси нового прем'єра

Дружина Мішустіна - Владлена Юріївна - на десять років молодша за чоловіка. Вона зареєстрована в держреєстрі індивідуальних підприємців з 2008 року. Основним видом її діяльності зазначена організація роботи танцмайданчиків і дискотек, а також барів, виробництво одягу та аксесуарів, фільмів, організація концертів, надання перукарських послуг. У 2013 році діяльність її індивідуального підприємництва була припинена. Відомо також, що Мішустіна була співзасновником ЗАТ "Міжнародний комп'ютерний клуб", яке було ліквідоване в 2016 році.

Доходи Владлени Мішустіної в 2,5 рази перевищують доходи чоловіка. Згідно з декларацією, за підсумками 2018 року вона заробила 47,7 мільйона ​​рублів, глава ФПС - майже 19 мільйонів. Майно в декларації не вказане, проте, за даними ЗМІ, чоловік і жінка володіють будинком на Рубльовці і квартирою. У Мішустіних троє дітей. Глава ФПС захоплюється спортом - грає в хокей в Нічний хокейній лізі і є вболівальником ЦСКА.

Виходець із податкової - це майже силовик

Оцінюючи професійні досягнення нового російського прем'єра, серед головних експерти називають широке впровадження IT-технологій в податковій сфері, зокрема в самій ФПС, яку колеги Мішустіна часто називають цифровою корпорацією.

Як заявив DW керівник Економічної експертної групи Овсій Гурвич, "цифровізація, проведена за час роботи Мішустіна, дозволила суттєво скоротити відхилення в збирання податків, зокрема податку на додану вартість (ПДВ)". Всього за останні п'ять років рівень збирання податків в Росії зріс на 36,5 відсотка.

Сам Мішустін не раз заявляв, що досягнення ФПС - результат спільної роботи декількох відомств, в тому числі мінфіну, Росфінмоніторингу, Федерального казначейства і безпосередньо уряду. "ФПС приписують такі заслуги, як введення податку для самозайнятих, проте вони лише реалізують ідею, ФПС сама нічого не може пропонувати", - додав Гурвич. Інші експерти також вказують на те, що Мішустін - кращий виконавець, ніж стратег.

"Люди не люблять митарів"

За висловом економіста Михайла Хазіна, новим прем'єром є класичний виконавець без фантазії: "Його особисті погляди не грають жодної ролі, він - людина уперта в своєму прагненні виконувати завдання, технічно підкований, адже він інженер. Економіки він не знає, не розуміє і не повинен".

За словами Хазіна, прагнучи виконати завдання щодо підвищення податкових зборів, "Мішустін зачавив колосальну кількість реальної економічної активності", зокрема малий і середній бізнес. Як вважає Хазін, Путін зупинив свій вибір саме на Мішустіні, оскільки прийшла пора відмовитися від ліберального курсу, який призвів до падіння президентських рейтингів, особливо після пенсійної реформи. "Люди не люблять митарів. Можливо, спочатку вони дивитимуться на Мішустіна насторожено, але, якщо він почне викорчовувати ліберальну команду, до нього будуть ставитися добре", - прогнозує економіст. У тому, що новий прем'єр буде і далі чітко дотримуватися всіх інструкцій згори, Хазін не сумнівається: "Податкова служба формально не силова, але в реальності це силовик. Інші люди туди не потрапляють".

Технічний прем'єр на недовгий термін?

Колишній начальник валютного управління Центробанку, керівник "Національного проєкту розвитку" Андрій Черепанов також вважає, що причина успіху Мішустіна полягає в його абсолютній лояльності до влади і покірливому виконанні всіх наказів: "Ймовірно, в цьому криється секрет його настільки довгого перебування на керівній посаді в одному і тому ж федеральному відомстві".

До того ж, вказав Черепанов, важливим є те, що в умовах стагнації економіки завдяки зусиллям Мішустіна на посаді глави ФПС Росії вдавалося поповнювати бюджет: "Знадобиться це і в найближчому майбутньому".

На думку Черепанова, сприйняття Мішустіна населенням буде спокійним, оскільки особисто він не ініціював посилення податкового тиску: "Це чисто технічна фігура, в сенсі зростання податків, підвищення податкового навантаження від нього нічого не залежало".

Водночас експерт прогнозує, що прем'єрство Мішустіна не буде довгим: "Путін, швидше за все, планує через деякий час зробити новий хід з призначенням вже більш серйозної за вагою в очах громадськості людини. Тобто, зараз гойдалки хитнулися у бік невідомої фігури, потім буде рух в зворотному напрямку. Це російському народу подобається".