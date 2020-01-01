 Новий представник Пекіна в Гонконгу закликає до заспокоєння ситуації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

Новий представник Пекіна в Гонконгу закликає до заспокоєння ситуації

Уряд Китаю змінив очільника свого представництва в Гонконгу. Новопризначений Ло Хуейнін сподівається, що Гонконг повернеться на "правильний шлях".

Uолова канцелярії центрального уряду КНР у Гонконгу Ло Хуейнін

Голова канцелярії уряду КНР у Гонконгу Ло Хуейнін

Новий голова канцелярії центрального уряду КНР у Гонконгу Ло Хуейнін з огляду на протести заявив, що прагне заспокоєння ситуації. Під час вступу на посаду в понеділок, 6 січня, він висловив сподівання, що "Гонконг може повернутися на правильний шлях", повідомляє агенція AFP.

За словами Хуейніна, ситуація в останні шість місяців була "розпачливою". Водночас він наголосив на "важливому внеску" Гонконгу у "відкриття та модернізацію Китаю".

З заяви нового представника китайського уряду в Гонконгу поки незрозуміло, чи може Пекін змінити свою стратегію поводження з демонстрантами.

Минулими вихідними уряд Китаю оголосив про призначення головою канцелярії в Гонконгу Ло Хуейніна, який змінив на цій посаді Ван Чжиміна, однак не повідомив про причини такого рішення. Під час протестів у Гонконгу в липні 2019 року демонстранти закидали будівлю представництва китайського уряду яйцями та обмалювали графіті.

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Нагадаємо, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

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