Новий закон для іноземців: працювати в Німеччині зможуть (майже) всі

З 1 березня у Німеччині почне діяти новий закон про спрощення працевлаштування для громадян з країн, що не входять до Євросоюзу. Він докорінно змінює становище іноземних фахівців з профосвітою, які мають намір працевлаштуватись в ФРН, адже у ньому міститься низка корисних новацій.

Головне - кваліфікація

Отже, головне нововведення - влаштуватися на роботу в Німеччині тепер зможуть не лише випускники вишів, але і представники робочих спеціальностей. Раніше шанси на працевлаштування у тих, хто закінчив технікум або коледж, були лише у тому випадку, якщо професія входила в "позитивний список" дефіцитних кадрів. Тепер це обмеження знімається, і про список можна забути.

Діятимуть дві основні умови: перша - це наявність кваліфікації, тобто наявність диплому вишу або диплома про професійну освіту, яка тривала як мінімум два роки. Ця кваліфікація однак має бути підтверджена німецьким профільним відомством. Раніше для деяких професій, як-от лікар або вчитель, визнання диплома було обов'язковим, а для інших - наприклад, для інженера або айтішника, - добровільним. Тепер же для всіх діє одне правило. Щоправда, у ньому є виняток: іноземні IT-фахівці з рівнем німецької хоча б B1 зможуть працювати, не підтверджуючи у Німеччині диплом - їм досить мати щонайменше три роки досвіду роботи в своїй сфері (за останні п'ять років) і трудовий договір з зарплатою не менше ніж 4020 євро на місяць.

Пропозиції щодо роботи

Друга умова: має бути конкретна пропозиція про роботу або вже укладений контракт з німецьким роботодавцем. Перевірки на пріоритетність (тобто чи може вакансію зайняти фахівець з Німеччини або ЄС), яку раніше проводило Федеральне агентство праці, більше не буде. Зате умови зайнятості, як і раніше, контролюватимуться - і для німця, і для іноземного фахівця на тій же вакансії вони повинні бути однаковими. При Федеральному агентстві праці створена сервісна служба, яка консультує іноземців з питань роботи у Німеччині.

Характер діяльності повинен відповідати отриманим знанням. Це означає, що можливою стає зайнятість за спорідненою професією. Крім того, фахівцям з вищою освітою буде дозволено виконувати і роботу, для якої досить середньої професійної кваліфікації. Однак це правило не діятиме для претендентів на "блакитну карту" (Blue Card) - тут наявність диплома вишу залишається важливою.

Дозвіл на підсобні роботи в Німеччині, які потребують спеціальної підготовки і наявності кваліфікації, новим законом не передбачений.

Є в ньому і ще одне застереження: фахівцям старше 45 років німецька робоча віза видаватиметься, тільки якщо трудовий договір передбачає заробіток від 3685 євро на місяць.

Пошук роботи

Тому, хто має кваліфікацію і володіє німецькою як мінімум на рівні B1, буде дозволено проживати в Німеччині без трудового договору до шести місяців - для того, щоб знайти собі роботу. Дотепер така можливість була лише у фахівців з вищою освітою. Важлива умова - кваліфікація має бути визнана у Німеччині. Той, хто шукає роботу, повинен сам себе фінансово забезпечити. Соціальних виплат держава в цьому випадку не надає. Наявність страхового поліса і тимчасового житла - обов'язкові вимоги. Паралельно з пошуком можливості працевлаштуватися буде дозволено до 10 годин на тиждень підробляти у майбутнього роботодавця, так би мовити, щоб придивитися один до одного.

У сервісній службі при Федеральному агентстві праці порадять як діяти

У разі, якщо при порівнянні іноземної кваліфікації з німецькою були виявлені невідповідності та для її визнання в Німеччині фахівцеві не вистачає теоретичних знань або практичного досвіду, можна буде отримати візу терміном від 18 до 24 місяців з метою підвищення кваліфікації. Знання німецької мови мають бути хоча б на рівні A2.

Можливості професійного навчання

В іноземців з-поза меж ЄС, яких цікавить профнавчання в Німеччині, з новим законом з'являється можливість отримати візу як мінімум на півроку для пошуку місця для проходження навчання. Претендент має володіти німецькою на рівні B2, бути не старше 25 років і мати достатньо коштів на життя. Ще одна формальна вимога, яку висувають до всіх іноземних абітурієнтів у Німеччині: додатково до атестата про повну загальну середню освіту або диплому середнього спеціального навчального закладу потрібно провчитися рік або два у вузі своєї країни або німецькому коледжі довузівської підготовки.

Візове питання

Питання про видачу візи має вирішуватися протягом максимум чотирьох тижнів. Роботодавець може ініціювати прискорену процедуру - тоді вона триватиме два місяці.

Той, у кого є конкретна пропозиція про роботу, зможе отримати в Німеччині дозвіл на проживання на чотири роки або на час, вказаний у робочому договорі. Після чотирьох років можна буде оформити безстрокову посвідку на проживання. Якщо фахівець закінчить виш або отримає профосвіту у Німеччині, а після цього пропрацює два роки, то на посвідку на проживання можна буде розраховувати одразу після цього. У перспективі процедура підтвердження кваліфікації має займати не більше трьох місяців.