Нове відео вказує, що літак МАУ збили дві ракети - NYT

Видання The New York Times поширило новий відеозапис, як стверджується, із збиттям літака МАУ, який був опублікований у YouTube, ймовірно, іранським користувачем у вівторок, 14 січня. За словами журналістів, вони підтвердили справжність відео.

На відеозаписі видно, як спочатку була випущена перша ракета, яка потрапила в літак. Через приблизно 23 секунди злетіла друга ракета, яка також в нього влучила.

За твердженнями NYT, нове відео вказує, що через влучення першої ракети у літака перестав працювати транспондер (приймально-передавальний пристрій, що посилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал - Ред.).

Як видно у відео, жоден із цих ударів миттєво не збив літак. Він загорівся, коли ще був у небі і почав падати, наближаючись до аеропорту. Пізніше він вибухнув і впав на землю.

Нагадаємо, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули. Серед них були громадяни Ірану, України, Канади та інших держав.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше цього дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію.