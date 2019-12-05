Нова проблема пандемії: пластикове забруднення

Зазвичай галасливі вулиці Каламати, грецького міста на північний захід від Афін, відомого своїми оливками, через карантин стали тихими і безлюдними. Як і в інших регіонах Греції, жителям прибережного міста дозволено виходити з дому лише за поважних причин, тому на вулицях людей небагато. Чого не скажеш про використані рукавички, серветки і пляшки з-під дезінфікуючих засобів, що розкидані по парках, тротуарах і дорогах.

Ця проблема виникла не лише у цьому невеличкому містечку. Схожа картина спостерігається і у таких великих мегаполісах, як Нью-Йорк і Лондон. Більше того, це сміття з’явилося навіть на безлюдних островах Соко, що неподалік Гонконгу. Екоактивісти з природоохоронної групи OceansAsia під час останніх візитів знайшли на узбережжі цих невеликих безлюдних островів понад 100 використаних масок для обличчя. За їх словами, раніше вони ніколи не помічали такої кількості масок у такому місці.

Вплив на дику природу

Безумовно, рукавички, маски та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) мають важливе значення в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції і широко використовуються людьми. Саме в цьому і проблема. Їх занадто багато. І вони не завжди утилізуються належним чином, на що є різні причини.

Екоактивісти з природоохоронної групи OceansAsia на островах Соко

Погане функціонування системи поводження з відходами, коли навіть ті рукавички і маски, що люди викинули у смітник, можуть у підсумку опинитися в навколишньому середовищі. Або той факт, що вони дуже легкі, і легко губляться або здуваються вітром.

Зрештою, причин багато, а результат один - усі вони опиняються у дикій природі і найбільшу небезпеку несуть для морської флори та фауни. Коли пластик перебуває довго у воді, на ньому починають розмножуватися водорості і бактерії. Все це пластиково-гумове сміття сприймається морськими тваринами як їжа.

Проблема з утилізацією

Але навіть з тими засобами індивідуального захисту, що не загубилися на вулицях і дісталися до пунктів утилізації, важко мати справу. Наприклад, згідно з європейськими правилами, роздрібні торговці і виробники платять за збір і обробку пластикової упаковки.

Захисні маски вносять свою частку в забруднення Світового океану

Але через те, що рукавички не вважаються упаковкою, їх не можна викидати в побутові сміттєві баки, пояснює Джоан Марк Саймон, виконавчий директор організації екологічного спрямування Zero Waste Europe.

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Навіть рукавички з латексної гуми, натурального продукту, не завжди є екологічно чистим виробом через хімічні добавки, що використовуються для їх виробництва. І деякі з них можуть завдати шкоди довкіллю, коли вони розкладаються. Проблем додає також і те, що переважна більшість захисних засобів в основному не підлягають вторинній переробці або не повторному використанню.

Що ж робити?

Є декілька засобів. Наприклад, скоротити використання засобів індивідуального захисту там, де в цьому немає необхідності. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наголошує, що регулярне миття рук забезпечує більший захист від зараження COVID-19, ніж використання рукавичок в громадських місцях. Також, можна використовувати маски на тканинній основі, які можна повторно використовувати після прання.

Використання багаторазових масок може сповільнити забруднення

Потрібно виробляти більше багаторазових ЗІЗ і проводити наукові дослідження у цьому напрямку. Перші кроки, до речі, вже робляться. Наприклад, у США автовиробник Ford почав виробництво багаторазових медичних халатів з матеріалів подушок безпеки, які можна прати до 50 разів. Тим часом в Університеті Небраски проводяться тести, чи буде ультрафіолетове світло знезаражувати і продовжувати термін служби медичних масок, а отже, скорочувати відходи.

Хай там що, але країни не повинні вибирати між захистом довкілля і захистом здоров'я населення, як це відбувається зараз. За словами Саймона, у майбутньому ми маємо бути впевненими, що готові боротися з такими пандеміями більш екологічними засобами. І що боротьба за здоров’я населення не відбуватиметься за рахунок екології. І навпаки.