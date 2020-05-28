Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак

У Томаса стався інсульт на початку квітня, коли кадри з італійських відділень інтенсивної терапії шокували німецьку громадськість, а обмеження заради стримання коронавірусу почали впливати на повсякденне життя. 50-річний чоловік перебував у групі високого ризику отримати інсульт. Переживши інфаркт у 45 років, він продовжував палити, мав зайву вагу та високий рівень цукру в крові.

Коли раптово він виявився неспроможним написати повідомлення у месенджері WhatsApp, то занепокоївся. Але при цьому відмовився від реанімації, сказавши по телефону другу, що лікарні - це місце, де підхоплюють коронавірус.

Справді, високий кров'яний тиск, куріння, високий рівень цукру в крові разом із діабетом, рак та астма були визнані факторами, які роблять захворювання на COVID-19 ще небезпечнішим. У своєму страху заразитися коронавірусом у лікарні Томас був не одиноким. За даними німецьких медичних кас, оприлюдненими у квітні, впродовж останніх трьох місяців по всій країні на 30 відсотків скоротилася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, які мали інсульт чи інфаркт.

Пацієнти зі складними захворюваннями почали частіше відмовлятися від госпіталіції

Цього тижня німецькі лікарі забили на сполох: кардіологи та онкологи повідомили що 50 відсотків пацієнтів скасували прийоми, у тому числі люди із важкими серцево-судинними розладами та онкохворі. Багато з них сказали, що перенесли таку життєво важливу для них терапію, бо бояться підхопити коронавірус у приймальні лікаря.

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Ще гіршою виглядає ситуація з операціями для онкохворих. "У Німеччині відкладені 52 тисячі ракових операцій", - так звучить заголовок бульварної газети Bild. Солідний інформаційний тижневик Der Spiegel розповідає на своєму сайті про долю двох онкохворих, яким перенесли планові операції, оскільки лікарні зосередилися на боротьбі з коронавірусом і, зокрема, тримали в резерві ліжка в реанімації. У заголовок винесена фраза, кинута пацієнтці одним з медиків: "Ви що, не знаєте, що у нас пандемія?"

"Відкладалося лікування, яке не можна було відкладати"

Проблема, як і пандемія, всесвітня. "Не проведено понад два мільйони ракових операцій?" - запитує портал професійного видання для лікарів ÄrzteZeitung, розповідаючи про дослідження вчених Бірмінгемського університету. Проаналізувавши дані 359 лікарень з 71 країни, вони оцінили в два мільйони можливу кількість хірургічних втручань для видалення злоякісних пухлин, які не відбулися по всьому світу через COVID-19. В одній лише Великобританії могли перенести близько 36 тисяч операцій.

Але зривалися також і опромінення, і курси хімотерапії. "Я знаю випадки, коли відкладалося лікування, яке не можна було відкладати", - розповів у розмові з Der Spiegel Міхаель Бауманн (Michael Baumann), голова правління Німецького онкологічного науково-дослідного центру (DKFZ) в Гайдельберзі.

І все ж у Німеччині йдеться радше про окремі помилки, вважає професор Бауманн. За його словами, в цілому лікування хворих, у яких діагностували рак, не припинялося всі останні місяці, хоча на систему охорони здоров'я і лягло величезне додаткове навантаження.

Пандемія COVID-19 ускладнила діагностику раку

Тому зараз Міхаеля Бауманна найбільше турбує доля іншої групи пацієнтів: тих, у кого рак на початковій стадії ще не виявили. Через страх захворіти коронавірусом багато навіть з тих, хто вже справді погано себе почуває, уникають візитів до лікарів. До того ж обмежені можливості отримати направлення на обстеження, що дозволяють на ранній стадії виявити, наприклад, рак товстої кишки, зазначає Der Spiegel.

У Німеччині через коронавірус тимчасово припиняли розсилку запрошень на мамографію

Інший приклад: через швидке поширення коронавірусу Федеральний спільний комітет (Gemeinsamer Bundesausschuss, BA), вищий орган самоврядування в німецькій системі охорони здоров'я, який об'єднує чотири організації німецьких лікарів, 25 березня вирішив до 30 квітня припинити по всій країні розсилку запрошень на мамографію.

Сабіне Шматлох (Sabine Schmatloch), головна лікарка Центру молочної залози при лікарні Elisabethkrankenhaus в Касселі, наводить у бесіді з виданням OP-online.de такі цифри. На місяць вона та її колеги в ході діагностики раку грудей зазвичай виявляють у середньому 45 карцином. У цьому році на кінець травня виявлено на 50 таких злоякісних пухлин менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Усе це веде до того, б'є на сполох професор Бауманн, що зараз починає наростати хвиля майбутніх пацієнтів, і якщо терміново не розпочати діагностику, то "ракові захворювання будуть виявлені лише в більш просунутій стадії, коли прогноз для постраждалих буде вже гіршим".

Кожна хвилина на рахунку

Томасу з його інсультом, можна сказати, пощастило: друг відвіз його до спеціального інсультного відділення за кілька годин після появи перших симптомів. До того часу чоловік вже не міг нічого вимовити окрім "так" і "ні".

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Таких спеціалізованих інсультних відділень по всій Німеччині нараховується 330. І хоча деякі ліжка в реанімаціях були зарезервовані для хворих на COVID-19, на надання невідкладної допомоги це не вплинуло, запевняють лікарі. У той же час постала інша проблема: через карантин родичів хворих не пускають до інтенсивної терапії, і вони часто не можуть повідомити лікарям про передумови, в яких перебував пацієнт, чи яку допомогу йому надавали.

Близько 280 тисяч людей у ​​Німеччині щороку потерпають від інсульту; після серцево-судинних захворювань та раку інсульт - третя найпоширеніша причина смерті в Німеччині. Серед тих, хто пережив інсульт, 20 відсотків залишаються інвалідами. У світі ж щороку від інсульту помирають 14 мільйонів людей, а понад 50 мільйонів людей, що вижили, будуть жити з постійною втратою працездатності.

Швидке лікування та регулярна подальша реабілітація є життєво важливими для пацієнтів з інфарктом, інсультом та раком. Але через коронавірус це, знову ж таки, спричинило труднощі, зокрема, через побоювання хворих заразитися коронавірусом. Терапевтичні центри були закриті, а прямі контакти з помічниками та постраждалими були зведені до мінімуму або взагалі тимчасово припинені, щоб уберегти пацієнтів ще й від зараження COVID-19.

Та попри загрозу коронавірусу і посилені заходи гігієни лікарі наполегливо закликають пацієнтів приходити на обстеження та лікування. "Інсульти та інфаркти - це гострі невідкладні ситуації, в яких кожна хвилина на рахунку, навіть у часи пандемії", - попереджає головний лікар неврологічного відділення університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф в інтерв'ю Der Spiegel.