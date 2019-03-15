Нова Зеландія: атаки в мечетях розслідуватиме спеціальна королівська комісія

В Новій Зеландії проведуть масштабне розслідування обставин теракту в мечетях Крайстчерча, який забрав життя 50 осіб, заявила у понеділок, 25 березня, прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн. "Важливо, щоб жоден камінь не залишився на місці, щоб дістатися до причини того, як стався цей терористичний акт, та які, якщо є, можливості ми мали зупинити", - наголосила прем'єрка, цитує агенція Reuters. Справою у зв'язку з "найважливішим громадським значенням" займеться королівська слідча комісія.

Така комісія формується у Новій Зеландії в надзвичайних випадках. До неї увійдуть представники спецслужб, поліції, а також фахівці митниці та міграційної служби. Їм належить з'ясувати, яким чином злочинець зміг скоїти атаку, і де він отримав зброю, а також визначити роль служб безпеки в тому, що трапилось. Як повідомлялось, раніше уряд країни оголосив про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок.

Нагадаємо, 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень, 36 з них наразі перебувають у лікарнях. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин.

28-річного громадянина Австралії Брентона Тарранта поліція затримала в той же день, пізніше йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.