Новак Джокович всьоме переміг на Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович у неділю, 27 січня, здобув перемогу на турнірі Australian Open у Мельбурні. У фіналі він здолав іспанця Рафаеля Надаля 6:3, 6:2, 6:3.

Це вже 15-й титул серба на турнірах серії "Великого шолома". Він посідає третє місце за перемогами на турнірах цієї серії, поступаючись лише швейцарцю Роджеру Федереру (20 титулів) та Рафаелю Надалю (17). Зараз 31-річний Джокович очолює світовий рейтинг тенісистів.

Нагадаємо, що напередодні перемогу на Australian Open здобула японська тенісистка Наомі Осака. Чотири місяці тому японка здобула свій перший титул на турнірах серії "Великого шолома", перемігши у фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку американку Серену Вільямс.

Саме Серена Вільямс у 2015 році була останньою тенісисткою, яка виграла два поспіль турніри з цієї серії. Американка тоді тріумфувала у Відкритій першості Франції та на Вімблдоні.