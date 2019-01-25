 Новак Джокович всьоме переміг на Australian Open | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

Новак Джокович всьоме переміг на Australian Open

Уже сьому перемогу на турнірі Australian Open здобув сербський тенісист Новак Джокович. Це вже 15-й титул спортсмена на турнірах серії "Великого шолома".

Новак Джокович

Новак Джокович

Сербський тенісист Новак Джокович у неділю, 27 січня, здобув перемогу на турнірі Australian Open у Мельбурні. У фіналі він здолав іспанця Рафаеля Надаля 6:3, 6:2, 6:3. 

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Німецький тенісист Саша Зверєв у двох сетах розгромив першу ракетку світу Новака Джоковича та став наймолодшим за останнє десятиліття переможцем престижного турніру. (18.11.2018)

Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс. (28.10.2018)

Це вже 15-й титул серба на турнірах серії "Великого шолома". Він посідає третє місце за перемогами на турнірах цієї серії, поступаючись лише швейцарцю Роджеру Федереру  (20 титулів) та Рафаелю Надалю (17). Зараз 31-річний Джокович очолює світовий рейтинг тенісистів.

Нагадаємо, що напередодні перемогу на Australian Open здобула японська тенісистка Наомі Осака. Чотири місяці тому японка здобула свій перший титул на турнірах серії "Великого шолома", перемігши у фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку американку Серену Вільямс.

Саме Серена Вільямс у 2015 році була останньою тенісисткою, яка виграла два поспіль турніри з цієї серії. Американка тоді тріумфувала у Відкритій першості Франції та на Вімблдоні.

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