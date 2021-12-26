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Нобелівські лауреати - лауреати Нобелівської премії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нобелівський лауреат". Нобелівські лауреати – це особи, яких удостоїли Нобелівської премії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.