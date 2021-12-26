Нобелівські лауреати

Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням (фотогалерея)

Нобелівський лауреат Боб Ділан родом з містечка Дулут, штат Мінесота. Менше ж відомий той факт, що за лінією батька родина митця походить з Одеси. Його бабуся та дідусь емігрували до США на початку ХХ століття.