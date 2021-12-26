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Нобелівські лауреати

Нобелівські лауреати - лауреати Нобелівської премії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нобелівський лауреат". Нобелівські лауреати – це особи, яких удостоїли Нобелівської премії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ПАР помер нобелівський лауреат, борець з апартеїдом Десмонд Туту

У ПАР помер нобелівський лауреат, борець з апартеїдом Десмонд Туту 26.12.2021

Архієпископ Десмонд Туту помер у віці 90 років. Більшу частину свого життя він присвятив боротьбі проти дискримінації та за рівні права людей.
Тисячі людей вийшли у Барселоні на мітинг проти незалежності Каталонії

Тисячі людей вийшли у Барселоні на мітинг проти незалежності Каталонії 08.10.2017

Мітинг противників незалежності Каталонії підтримали найбільші іспанські партії. До акції долучився Нобелівський лауреат в галузі літератури Маріо Варгас Льоса.
Нобелівську премію збільшили на мільйон шведських крон

Нобелівську премію збільшили на мільйон шведських крон 26.09.2017

Цьогорічні лауреати Нобелівської премії отримають вищі грошові винагороди, ніж попередники. Про це повідомив голова Нобелівського фонду.
Нобелівський лауреат-правозахисник Лю Сяобо помер у Китаї

Нобелівський лауреат-правозахисник Лю Сяобо помер у Китаї 13.07.2017

Лю Сяобо помер, не дочекавшись можливості провести останні дні в Німеччині чи США. У Китаї він опинився в опалі через заклики до демократизації країни.
Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням (фотогалерея)

Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням (фотогалерея) 13.10.2016

Нобелівський лауреат Боб Ділан родом з містечка Дулут, штат Мінесота. Менше ж відомий той факт, що за лінією батька родина митця походить з Одеси. Його бабуся та дідусь емігрували до США на початку ХХ століття.
Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням 13.10.2016

Нобелівський лауреат Боб Ділан родом з містечка Дулут, штат Мінесота. Менше ж відомий той факт, що за лінією батька родина митця походить з Одеси. Його бабуся та дідусь емігрували до США на початку ХХ століття.
Помер нобелівський лауреат Елі Візель, в'язень Аушвіцу

Помер нобелівський лауреат Елі Візель, в'язень Аушвіцу 03.07.2016

Лауреат Нобелівської премії миру Елі Візель, який пережив Голокост, помер у 87 років у своєму домі на Манхеттені у Нью-Йорку.
Помер нобелівський лауреат з літератури Імре Кертес

Помер нобелівський лауреат з літератури Імре Кертес 31.03.2016

У Будапешті пішов з життя відомий письменник та нобелівський лауреат Імре Кертес. Угорському прозаїку, який уславився творами про Голокост, було 86 років.

Ґюнтер Ґрасс: культурний спадок провокатора 16.04.2015

Нобелівський лауреат, видатний німецький автор Ґюнтер Ґрасс залишив по собі чималий літературний спадок. Його дебютний роман "Бляшаний барабан" – ще й досі є одним з найвизначніших творів повоєнної літератури Німеччини.

Справа життя Ґюнтера Ґрасса 15.04.2015

Вся літературна творчість Ґюнтера Ґрасса була присвячена переосмисленню досвіду націонал-соціалізму в Німеччині. До самої смерті письменник залишався провокатором і збурювачем громадської думки.
Євромайдан отримав премію Леха Валенси за захист демократії та прав людини

Євромайдан отримав премію Леха Валенси за захист демократії та прав людини 29.09.2014

Український громадський рух Євромайдан отримав у Польщі премію імені Леха Валенси 2014 року. Нобелівський лауреат Валенса закликав до міжнародної солідарності з Україною.
Нобелівську премію з медицини - за перепрограмування стовбурових клітин

Нобелівську премію з медицини - за перепрограмування стовбурових клітин 08.10.2012

Цьогорічною нобелівською премією з медицини вшанують вчених з Великобританії та Японії – за успішні дослідження стовбурових клітин. Про це оголосило у понеділок нобелівське журі.
Нобелівський лауреат Ґюнтер Ґрасс знову у центрі скандалу

Нобелівський лауреат Ґюнтер Ґрасс знову у центрі скандалу 05.04.2012

Відомий німецький письменник, лауреат Нобелівської премії Ґюнтер Ґрасс опублікував поему на тему ізраїльсько-іранського конфлікту. І знову оскандалився.
Ель-Барадеї - єгипетський месія?

Ель-Барадеї - єгипетський месія? 27.01.2011

Не вщухають антиурядові демонстрації в Єгипті. На тлі масових заворушень у Каїрі та Суеці у середу про своє повернення на батьківщину заявив нобелівський лауреат і екс-глава МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадеї.
Лю Сяобо: професор, дисидент, нобелівський лауреат

Лю Сяобо: професор, дисидент, нобелівський лауреат 09.12.2010

У п'ятницю відбудеться вшанування лауреата нобелівської премії миру. Її присуджено ув'язненому китайському дисиденту, професору літератури Лю Сяобо. В чому його заслуги і чому Китай бойкотує церемонію в Осло?
Нобелівський лауреат Обама: без війни не буде миру

Нобелівський лауреат Обама: без війни не буде миру 10.12.2009

Чи можна давати премію миру політику, який веде війну? Нобелівський комітет вважає, що так. У четвер в Осло лауреатом престижної нагороди з призовим фондом у майже мільйон євро офіційно став Барак Обама.
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