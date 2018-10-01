Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження лазерів

Нобелівську премію з фізики у вівторок, 2 жовтня, отримали вчені із США, Франції та Канади за дослідження лазерів. Дослідження вчених уможливили створення точних інструментів, що використовуються в медицині та промисловості.
Артур Ешкін із США отримає одну половину грошової премії, а друга дістанеться Жерару Муру з Франції та Донні Стрікланд з Канади. Американського науковця відзначили за "оптичні щипці та їхнє використання в біологічних системах", а вчених з Канади та Франції - "за їхній метод генерації ультракоротких оптичних імпульсів", оголосила Королівська шведська академія наук.
Напередодні американський вчений Джеймс Еллісон та японський науковець Тасуку Хондзьо отримали Нобелівську премію в галузі медицини за роботи в сфері терапії раку.
Нагадаємо, що торік лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики стали троє учених із США - Райнер Вайсс, Баррі Баріш та Кіп Торн, - які отримали престижну премію за дослідження гравітаційних хвиль.
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Фестиваль лазерних проекцій: Хай буде світло!
Погляд у майбутнє
Creating Tomorrow - Створюючи майбутнє. Це гасло цьогорічного 13-го Фестивалю світла в Берліні. Так виглядає бачення майбутнього, втілене у 3D-відеопроекції, спрямованій на Берлінський собор. 11 митців із п'яти країн світу демонструватимуть на стінах будівлі свої творіння до 15 жовтня.
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Фестиваль лазерних проекцій: Хай буде світло!
Так виглядає право!
Юридичний факультет Берлінського університету імені Гумбольта на площі Бебельплац у народі також носить назву "комод". На період фестивалю ціла площа освітлюється кольоровими вогнями і створює враження 360-градусної проекції.
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Фестиваль лазерних проекцій: Хай буде світло!
Хранителі часу
Їх можна побачити й цього року - створених світлодизайнером Манфредом Кляйнгофером (Manfred Kielnhofer) "Хранителів часу". Скульптури розташували перед телевежею на площі Александерплац. У цих фігурах Кляйнгофер хотів втілити мистецьку форму, яка існує поза часом і не залежить від різних стилістичних тенденцій.
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Фестиваль лазерних проекцій: Хай буде світло!
Обличчя міста
Відома кінодіва Марлен Дітріх (Marlene Dietrich), портрет якої зображений на цій проекції, уперше побачила світ у Берліні. Вона народилася 1901 року в Шенеберзі - одному з районів німецької столиці.
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Фестиваль лазерних проекцій: Хай буде світло!
Поцілуй мене!
Уперше фасад палацу Бельвю, який є резиденцією президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), також став "полотнищем" для лазерних проекцій. Митців з усього світу закликали втілити свої ідеї й бачення на тему демократії. Ось одна з них.
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Фестиваль лазерних проекцій: Хай буде світло!
Бранденбурзькі ворота
Понад 2,2 мільйона гостей відвідали Фестиваль світла минулого року. Чи стане їх ще більше цьогоріч? Особливо приваблюють багатьох, звісно ж, Бранденбурзькі ворота. Митці перетворили символ Берліна на арт-об'єкт, який теж має доносити до гостей міста ту чи іншу ідею фестивалю.
Автор: Настассья Штраухлер, Наталія Мехед