Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження лазерів

Нобелівську премію з фізики у вівторок, 2 жовтня, отримали вчені із США, Франції та Канади за дослідження лазерів. Дослідження вчених уможливили створення точних інструментів, що використовуються в медицині та промисловості.

Артур Ешкін із США отримає одну половину грошової премії, а друга дістанеться Жерару Муру з Франції та Донні Стрікланд з Канади. Американського науковця відзначили за "оптичні щипці та їхнє використання в біологічних системах", а вчених з Канади та Франції - "за їхній метод генерації ультракоротких оптичних імпульсів", оголосила Королівська шведська академія наук.

Напередодні американський вчений Джеймс Еллісон та японський науковець Тасуку Хондзьо отримали Нобелівську премію в галузі медицини за роботи в сфері терапії раку.

Нагадаємо, що торік лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики стали троє учених із США - Райнер Вайсс, Баррі Баріш та Кіп Торн, - які отримали престижну премію за дослідження гравітаційних хвиль.