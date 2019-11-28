Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео)

Ще не так давно з Радовля, як і з багатьох інших депресивних сіл України, люди виїжджали. Тепер тут з’явилися нові робочі місця - завдяки активному будівництву. Вже побудували школу майбутнього із сучасним обладнанням та повністю інклюзивним простором, сучасний медичний заклад, тепличне господарство, спортивну інфраструктуру, котеджне містечко. Усе це не фантастика, а реальність у селі Радовель на Житомирщині. І це лише перша частина великого проекту відновлення села. Чотири роки тому меценат та бізнесмен Михайло Весельський приїхав у свій рідний Радовель, аби зробити з нього взірцеве село. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes: