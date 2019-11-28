 Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.11.2019

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Політика й суспільство

Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео)

Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.

Ukraine Landwirtschaft Weizenernte (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Як виглядає село майбутнього Радовель?

Ще не так давно з Радовля, як і з багатьох інших депресивних сіл України, люди виїжджали. Тепер тут з’явилися нові робочі місця - завдяки активному будівництву. Вже побудували школу майбутнього із сучасним обладнанням та повністю інклюзивним простором, сучасний медичний заклад, тепличне господарство, спортивну інфраструктуру, котеджне містечко. Усе це не фантастика, а реальність у селі Радовель на Житомирщині. І це лише перша частина великого проекту відновлення села. Чотири роки тому меценат та бізнесмен Михайло Весельський приїхав у свій рідний Радовель, аби зробити з нього взірцеве село. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

 

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Розбагатів - ділиться з односельчанами: бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Тут і школа майбутнього, і сучасна амбулаторія, і теплиці, і стадіон… Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.

Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель - #LocalHeroes (28.11.2019) 28.11.2019

Розбагатів - ділиться з односельчанами: бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Тут і школа майбутнього, і сучасна амбулаторія, і теплиці, і стадіон… Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.

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