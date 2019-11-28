Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео)

Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.
Ще не так давно з Радовля, як і з багатьох інших депресивних сіл України, люди виїжджали. Тепер тут з’явилися нові робочі місця - завдяки активному будівництву. Вже побудували школу майбутнього із сучасним обладнанням та повністю інклюзивним простором, сучасний медичний заклад, тепличне господарство, спортивну інфраструктуру, котеджне містечко. Усе це не фантастика, а реальність у селі Радовель на Житомирщині. І це лише перша частина великого проекту відновлення села. Чотири роки тому меценат та бізнесмен Михайло Весельський приїхав у свій рідний Радовель, аби зробити з нього взірцеве село. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:
Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes. (14.11.2019)
Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (31.10.2019)
Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes. (18.10.2019)