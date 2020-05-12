Не дочекавшись чартерів: як українські заробітчани їдуть до ЄС попри карантин

"Зараз це дуже складно, але все одно збираємось їхати, тому що в Україні немає роботи для людей нашого віку", - каже Оксана Фурман з Хмельницького.

Польські робочі візи 48-річна Оксана і її 53-річний чоловік Сергій встигли отримати на початку березня - до закриття візових центрів. Тож польські прикордонники їх пропустять, хоч і відправлять на двотижневу самоізоляцію. Карантин подружжя планує пройти у хостелі біля Варшави. Знайти житло допоможе агентство з працевлаштування, а от оплатити проживання доведеться самим.

Якщо додати витрати на їжу, самоізоляція коштуватиме щонайменше 800 злотих на двох, підрахувала Оксана. Це - більше 5000 гривень, чималі гроші для швачки і водія з Хмельницького. Але на польському заводі з виробництва телевізорів, де Оксана і Сергій торік працювали пакувальниками, вони заробляли по 800 доларів на місяць. Тож заради повернення в Польщу подружжя готове витрачати гроші й долати труднощі: "Вся надія тільки на те, що виїдемо - за будь-яку ціну, тільки б потрапити на роботу".

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У Польщу - з трьома пересадками

Щоб потрапити в Польщу, Оксані і її чоловікові Сергію доведеться пройти справжній квест. Адже рух автобусів через кордон, як і пасажирські перевезення Україною, заборонив уряд. Тож подружжя, яке не має власного авто, шукатиме попутку - а якщо не вдасться, доведеться скористатись послугами перевізників.

Попри урядові заборони, в інтернеті можна знайти чимало таких оголошень. Дістатись українсько-польського кордону мікроавтобусом коштує 1000 гривень, каже один з перевізників, який рекламує свої послуги у соцмережах. Пасажирів, які телефоном "зареєструвались на рейс", забирають з Центрального залізничого вокзалу столиці. Є "маршрути" і з інших міст. Доїхати таким чином можна лише до пункту пропуску з українського боку - далі такі маршрутки не їдуть.

Перетнути кордон пішки теж не вдасться, адже це також заборонено урядовим розпорядженням. Тож, щоб потрапити у Польщу, доведеться "підсісти" до одного з авто, які їдуть через кордон. Перевізник, до якого ми зателефонували за оголошенням, запевнив, що проблем з цим не буде, хоч і вийде недешево. "Це коштує 350 злотих (близько 2200 гривень. - Ред.), там на місці вирішуєте ці питання, - повідомив наш співрозмовник. - Уявляєте, 350 злотих за 150 метрів! Я вам так скажу: це вже 90-ті роки повернулись до нас в Україну". Утім, для заробітчан це не остання пересадка: "Далі - своїм ходом, але на польському боці купа перевізників - стоять, чекають".

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Мінський маршрут

Безпечними такі багатогодинні поїздки назвати важко. Адже дотримуватись рекомендованої соціальної дистанції під час подорожі з випадковими попутниками в імпровізованих маршрутках - неможливо.

Не менш сумнівним варіантом з огляду на загрозу інфікування коронавірусом є подорож до ЄС через Білорусь, влада якої досі ігнорує загрозу епідемії. Деякі українці, які їдуть працювати за кордон, обирають саме цей шлях.

Потрапити в Білорусь можна так само, як і до пандемії. На відміну від України, білоруська влада не закрила кордони для іноземців, а з аеропорту Мінська досі можна вилетіти до деяких країн ЄС, які не призупинили авіасполучення з Білоруссю - приміром, до Чехії або Фінляндії. А перетнути кордон з Білоруссю можна і без подальшої обсервації, якщо є підтвердження транзитної мети поїздки.

Мінського ж летовища українці теж дістаються нелегальними маршрутками. За словами одного з перевізників, "рейси" з Києва відбуваються двічі на день: "Ми веземо до кордону, а далі на вас чекає білоруський бус". Така поїздка коштує 60 євро, а проблем через порушення карантину боятися не варто, запевняє представник перевізника, який, за власним твердженням, працює "з першого дня карантину": "Слава Богу, ще жодного разу не зупиняли. Наш начальник - колишній міліціонер, тому ми не боїмось".

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Спростити виїзд допоможуть чартери

Щоправда, масово за кордон українці наразі не їдуть, каже Тетяна Бугакова, директорка компаній WORK GARANT, що займається працевлаштуванням переважно у Польщі. Адже, якщо до пандемії заробітчани могли перетнути кордон як туристи і вже на місці знайти вакансію і отримати дозвіл на працевлаштування, то зараз для цього необхідна посвідка на проживання, відкрита робоча віза або дозвіл на роботу, пояснює вона. Тож від "докарантинного" потоку її клієнтів нині залишилось менше третини.

Від поїздки за кордон утримуються і багато з тих, хто вже має необхідні документи і може перетнути кордон. Їх стримує необхідність двотижневої самоізоляції і складність проїзду. Принаймні другу з цих перепон українській уряд міг би усунути вже зараз, якби пішов на зустріч роботодавцям і заробітчанам і посприяв швидкій організації спецрейсів для трансферу сезонних робітників, каже Тетяна Бугакова. "Якщо роботодавці погоджуються оплатити чартер, щоб люди потрапили до них на роботу - це ж чудова ідея, - пояснює вона. - Адже для людей це буде набагато зручніше: не потрібно буде два дні витрачати на дорогу".

Тим часом український уряд запевняє, що веде переговори з країнами ЄС щодо організації прямих спецрейсів для українських заробітчан. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко ще на початку травня заявляв, що йдеться про декілька сотень чартерів. Поки що ж таких спецрейсів з Києва до країн Євросоюзу - одиниці. А більшості українців, що хочуть потрапити за кордон, доводиться розраховувати на нелегальних перевізників.