 Нещасний випадок з літаком у Гессені: троє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Нещасний випадок з літаком у Гессені: троє загиблих

Троє людей загинули і ще шестеро постраждали внаслідок невдалої посадки маленького спортивного літака поблизу гори Вассеркуппе у Гессені.

Літак неправильно зайшов на посадку

Літак неправильно зайшов на посадку

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Внаслідок нещасного випадку з маленьким спортивним літаком у федеральній землі Гессен в неділю, 14 жовтня, загинули троє людей, повідомляє агентство dpa. Четверо людей, що летіли на літаку типу Cessna, а також жінка, що стала свідком катастрофи, зазнали значного шоку, повідомляє поліція.

Нещасний випадок стався по обіді поблизу гори Вассеркуппе, найвищої у Гессені. Літак неправильно йшов на посадку і тому почав робити другу спробу, під час якої не зміг вчасно зупинитися і пробив огорожу та збив групу з трьох осіб, серед яких було дві жінки і дитина близько 10 років. Усі троє загинули на місці.

Вассеркуппе, що має висоту 950 метрів, є популярним місцем серед шанувальників різних видів спорту, зокрема і серед людей, що захоплюються польотами. Гора є популярним місцем серед дельтапланеристів, а також власників маленьких моторних літаків.

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