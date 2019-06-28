Нефьодов: Із нинішньою зарплатою митника важко протистояти спокусам

DW: Ви заявляли, що за 2,5 місяці реально перезапустити митницю. А за який термін Ви беретеся продемонструвати реальні зміни?

Максим Нефьодов: Звичайно, повна реалізація плану, який я представляв перед конкурсною комісію і який я виклав в інтернет, напевно, займе приблизно два-два з половиною роки. Тому що є речі, які вимагають змін до законодавства. Є речі, які потребують укладання міжнародних договорів. І, нарешті, потрібно в деяких випадках банально будувати митну інфраструктуру: лити бетон, будувати будівлі, ставити сканери, ваги, камери розпізнавання облич тощо. Але є досить багато речей, де зміни можна буде побачити досить швидко.

Чи можете Ви назвати три якісь конкретні і реалістичні пункти, які можна виконати швидко?

Зрозуміло, що треба будувати максимальну кількість електронних сервісів. Вже дещо зроблено. Але хочеться, щоб вже була повністю електрона митниця. І, відповідно, і державний орган, і самі митні інспектори, які там працюють, і громадяни, і бізнес, який з ними спілкується, у 90 відсотків випадків не повинні були спілкуватися одне з одним наочно, передавати одне одному якісь папірці. Все було би в електронному вигляді і шляхом обміну реєстрів.

По-друге, хочеться змінити кадровий склад митниці. Мова не йде про звільнення якихось поганих людей і наймання якихось хороших людей. А мова йде про комплексну організаційну, адміністративну, кадрову реформу. Починаючи з того, кого ми винаймаємо, звідки ми винаймаємо цих людей, як ми їх адаптуємо, як ми їх вчимо, яка в нас політика підготовки або навпаки звільнення, що ми робимо з оплатою праці. Тому що я абсолютно відверто можу сказати, що з базовою зарплатою митника у шість тисяч гривень ми можемо тільки мріяти про те, що ми якось з ринку наберемо кращі кадри, які будуть успішно протистояти спокусам заробити мільйонні хабарі.

Третій блок - це, звичайно, митна інфраструктура, тому що коли на митниці є черги, коли там жахливі умови роботи і немає реальної можливості гарно надавати послуги, то, з одного боку, це стимулює корупцію - кожен у черзі хоче заплатити, щоб пройти першим. А по-друге, це, звичайно, демотивує самих працівників, тому що будь-якій людині важко працювати в таких складних умовах. І, зрозуміло, що треба додавати технічні засоби контролю - ті ж самі сканери, системи розпізнавання облич, автоматичні ваги, автоматичне розпізнавання номерних знаків, тепловізори тощо. Тому що є види порушень, з якими дуже важко боротися організаційними методами. З ними треба боротися технічними засобами.

За різними даними, корупція на митниці з'їдає приблизно п'ять мільярдів доларів держбюджету. Як Ви будете боротися з контрабандою на Сході та Заході країни? Чи є якась різниця залежно від регіону?

У нас створена, з моєї точки зору, абсолютно не оптимальна структура, коли в нас є 26 регіональних митниць, які конкурують між собою. Невідомо, чим вони конкурують, якимось ставками неформальними за розмитнення для клієнтів, так би мовити. З іншого боку, 247 стаття Митного кодексу дозволяє будь-який товар розмитнювати через будь-яку митницю. Тобто, створена ситуація, коли треба знайти слабку ланку - одну слабку зміну десь на будь-якій митниці, через яку можна розмитнити. Тому я не думаю, що тут є велика регіональна специфіка. Тут стоїть питання побудови справді системної роботи - тоді ці методи будуть працювати і на Заході, і на Сході.

Ви хочете перевести митників на контрактну службу. Не боїтесь налаштувати проти себе весь апарат митної служби України?

Я не думаю, що є спротив у тому, щоб організувати роботу ефективніше. Насправді проблеми оновлення великим чином залежать від закону про державну службу, який дуже ускладнює процедуру найму і звільнення людей. Певне спрощення або повне виведення митниці з-під цього закону або якісь спрощення процесу оновлення кадрів є дуже необхідними. Мені би хотілось, аби це сприймалась з розумінням, що якщо ти виконуєш KPI (з англійської - key performance indicators, ключові показники ефективності. - Ред.), то тоді тебе підвищують, у тебе зростає зарплата, ти отримуєш якісь бонуси, ти можеш отримувати якісь програми пільгового кредитування житла, якийсь соціальний пакет. Звичайно, у такій комбінації, я абсолютно переконаний, ми зможемо залучати з ринку професійних і ефективних людей.

За яких обставин Ви зрозумієте, що Вам нічого не вдалося, що митниця не стала прозорою?

Я точно не буду працювати з якимось заступниками, керівниками митниць, яких призначають мені за квотами, чи радять, чи рекомендують. Якщо у мене не буде свободи ухвалення рішень, свободи кадрових рішень, якщо буду розуміти, що моя робота це, власне, тільки прикривати ті оборудки, які йдуть під мною, я точно напишу заяву і звільнюся.

Квоти почнуться одразу після виборів. Ви готові?

Я не думаю, що вони почнуться. І поки що ніхто ні в АП, ні Кабміні ніколи не казали мені, що, мовляв, ти йди на конкурс, але ти ж розумієш, що треба цю людину взяти, або от цього не чіпати, або тут на щось закривати очі. У такому режимі я точно працювати не можу, і весь мій досвід і вся моярепутація, яку я напрацював у міністерстві економки, це підтверджує.

Що Вам найбільше подобається в тому, що

Ви виграли цей конкурс?

Я не можу сказати, що це мені дуже подобається, тому що це величезний виклик. Із піарної точки зору це схоже на самогубство, тому що навряд чи можна бути популярним митником чи митником-реформатором. Я не можу сказати, що я дуже радію, але я точно відчуваю відповідальність перед країною за те, аби не змарнувати це вікно можливостей. Мені здається, що в нас не було раніше таких вікон можливостей для реформ у фіскальному блоці, і я дуже хочу своїм прикладом показати, що можна навести порядок навіть на найстрашніших, найтемніших куточках українського державного апарату.

Чи гідно Вам за це заплатить держава?

Ви знаєте, якщо чесно, я ще навіть не знаю, тому що зарплата в державних органах не складається з якоїсь конкретної цифри. Зараз у мене уявлення, що зарплата майже така сама, як зарплата першого заступника міністра. Торік я "чистими" на руки отримав близько 60 тисяч гривень на місяць.

Усі зміни почнуться вже в липні?

Імплементація змін реально може початися радше з жовтня. Перші два-два з половиною місяці треба тільки створювати цю митну службу. І я, власне, буду керівником без повноважень, тому що всі мої майбутні підлеглі ще працюють в іншій структурі - ДПС (Державна податкова служба. - Ред.) Частина цих людей переводиться автоматично, частина людей, можливо, пройде через конкурси. Там є купа цих бюрократичних кроків, які за цей час треба максимально швидко і ефективно вирішити.

Повну версію інтерв'ю з Максимом Нефьодовим дивіться тут: