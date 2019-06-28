 Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео)

Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова. Він очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію та боротьбу з корупцією.

Український митник за роботою

Український митник за роботою

Deutsche Welle: Ви сказали, що за 2,5 місяці реально перезапустити митницю. А за який термін ви беретесь продемонструвати реальні зміни на митниці?
Максим Нефьодов: Звичайно, повна реалізація плану, який я представляв перед конкурсною комісію, і який я сьогодні виклав в інтернет, напевно, займе десь приблизно 2-2,5 роки. Тому що є речі, які вимагають змін до законодавства. Є речі, які потребують укладання міжнародних договорів. І, нарешті, потрібно в деяких випадках банально будувати митну інфраструктуру: лити бетон, будувати будівлі, ставити сканери, ваги, камери розпізнавання обличь і т.і. Але є досить багато речей, де швидкі зміни можна побачити буде досить швидко.

 

 

DW.COM

Максим Нефьодов виграв конкурс на голову митниці

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови Державної митної служби. (26.06.2019)  

Реформи за Нефьодовим: треба працювати, поки є вікно можливостей (відео)

Хто опирається приватизації в Україні та чому реформатори йдуть з уряду? Про це та інше заступник міністра економіки Максим Нефьодов розповів DW. (06.06.2018)  

Попит на об'єкти великої приватизації майже відсутній - Нефьодов

Попит на держмайно, виставлене для великої приватизації, майже відсутній, а держава не може їх підготувати, заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. (27.01.2019)  

Також за темою

Це як самогубство: Максим Нефьодов про нову роботу головою ДМС (28.06.2019) 28.06.2019

Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова, який очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію на митницях, мотивацію, боротьбу з корупцією та чому не боїться контрабандистів.

Реклама

Докладно

Уже кілька десятиліть акції на підтримку прав ЛГБТІ+ щороку відбуваються в багатьох країнах світу

Стоунволл у Нью-Йорку: з чого почалась революція ЛГБТІ

Після подій 50 років тому в Нью-Йорку у світі зародився рух на захист прав ЛГБТ. Як це було в Німеччині?  

Український митник за роботою

Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео)

Максим Нефьодов очолить Державну митну службу України. Його мета - Митниця.Прозорро. Як цього досягти - в інтерв'ю DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  