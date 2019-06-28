Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео)

Deutsche Welle: Ви сказали, що за 2,5 місяці реально перезапустити митницю. А за який термін ви беретесь продемонструвати реальні зміни на митниці?

Максим Нефьодов: Звичайно, повна реалізація плану, який я представляв перед конкурсною комісію, і який я сьогодні виклав в інтернет, напевно, займе десь приблизно 2-2,5 роки. Тому що є речі, які вимагають змін до законодавства. Є речі, які потребують укладання міжнародних договорів. І, нарешті, потрібно в деяких випадках банально будувати митну інфраструктуру: лити бетон, будувати будівлі, ставити сканери, ваги, камери розпізнавання обличь і т.і. Але є досить багато речей, де швидкі зміни можна побачити буде досить швидко.