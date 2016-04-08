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Нефертіті

Нефертіті була головною дружиною фараона Ехнатона в стародавньому Єгипті. Вона жила в 14 столітті до нашої ери. Бюст Нефертіті зберігається в Єгипетському музеї в Берліні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нефертіті". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Де поховали Нефертіті? (08.04.2016) 08.04.2016

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Німецький експерт Крістіан Екманн реставрує знамениту маску Тутанхамона, що її пошкодили працівники музею. Знайдені ним деталі можуть пролити світло на найзагадковіші таємниці Стародавнього Єгипту.

Нові загадки пірамід Гізи 24.11.2015

Єгиптологи наблизилися до відкриття ще однієї таємниці Пірамід Гізи. Можливо, вчені знайшли зниклий саркофаг цариці Нефертіті.

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Правильне освітлення формує простір, презентуючи архітектурні об’єкти з найкращого боку. У чому секрет успішних проектів відомих німецьких дизайнерів світла?

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Його архітектурі не притаманна вишуканість та помпезність. Однак саме йому Берлін довірив реконструкцію найцінніших музеїв. Британець Девід Чипперфілд думає насамперед про людей.
У Берліні можна замовити копію Нефертіті - від оригіналу не відрізниш

У Берліні можна замовити копію Нефертіті - від оригіналу не відрізниш 23.09.2011

Копіювання відомих творів мистецтва - це дуже довга традиція, яка має своє продовження донині. У Берліні розташована найбільша у світі майстерня гіпсових копій знаменитих оригіналів.
Берлін не збирається повертати Єгипту бюст Нефертіті

Берлін не збирається повертати Єгипту бюст Нефертіті 25.01.2011

У Берліні спростували поширену напередодні інформацію про те, що Каїр звернувся з офіційною вимогою про повернення бюсту Нефертіті, а також вкотре наголосили, що Німеччина володіє цим артефактом на законних підставах.
Остання фотографія Нефертіті

Остання фотографія Нефертіті 25.02.2010

Ця новина, мабуть, засмутить багатьох: знаменитий бюст єгипетської цариці Нефертіті, виставлений у берлінському Новому музеї, відтепер заборонено фотографувати.
Кому належить Нефертіті: новий виток суперечки між Німеччиною та Єгиптом

Кому належить Нефертіті: новий виток суперечки між Німеччиною та Єгиптом 22.12.2009

Німеччина та Єгипет знову сперечаються довкола всесвітньо відомого погруддя давньоєгипетської цариці Нефертіті. Єгипетська сторона вважає, що права на цей експонат були умисно задокументовані неправильно.
Бюст Нефертіті знову в Новому музеї Берліна

Бюст Нефертіті знову в Новому музеї Берліна 09.10.2009

Всесвітньо відомий бюст Нефертіті, який копіювали тисячі разів, повернувся нарешті на те місце в Новому музеї Берліна, де він стояв до 1939 року. Ця символічна подія сталася за два тижні до відкриття відновленого музею.