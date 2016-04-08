Нефертіті була головною дружиною фараона Ехнатона в стародавньому Єгипті. Вона жила в 14 столітті до нашої ери. Бюст Нефертіті зберігається в Єгипетському музеї в Берліні.

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