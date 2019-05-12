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Нетта

Нетта - ізраїльска поп-співачка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нетта".

Нетта (Netta Barzilai) стала переможницею на конкурсі Євробачення-2018, який відбувся в Лісабоні. Тоді вона виконала пісню "Toy". Таким чином Нетта через 20 років повернула цей пісенний конкурс до Ізраїлю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Тель-Авіві стартував пісенний конкурс Євробачення-2019

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Участь в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення-2019" візьмуть артисти з 41 країни. Фінал відбудеться 18 травня.
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Мадонна заспіває на "Євробаченні-2019" 09.04.2019

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Історія участі України у Євробаченні: злети та падіння

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 27.02.2019

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
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На "Євробаченні-2019" в Ізраїлі німецькі співачки виконають пісню "Sister". ФРН бере участь у пісенному конкурсі з моменту його заснування.
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Переможницею "Євробачення-2018" стала ізраїльтянка Нетта Барзілай. Хто ще увійшов у першу десятку?
Підсумки Євробачення-2018

Підсумки "Євробачення-2018" 13.05.2018

Переможницею "Євробачення-2018" стала ізраїльтянка Нетта Барзілай. Хто ще увійшов у першу десятку?
Євробачення-2018: видовищна боротьба Ізраїлю та Кіпру

"Євробачення-2018": видовищна боротьба Ізраїлю та Кіпру 13.05.2018

Ізраїльтянка Нетта Барзілай виграла у Елені Фурейри, що представляла Кіпр. У Німеччині з'явився новий герой. А українець Melovin посів 17-те місце.

Євробачення-2018: фаворити заспівали для DW (відео)

"Євробачення-2018": фаворити заспівали для DW (відео) 08.05.2018

У Лісабоні 8 травня - перший півфінал "Євробачення-2018". DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами пісенного конкурсу.

Фаворити "Євробачення-2018" заспівали для DW (08.05.2018) 08.05.2018

У Лісабоні стартувало "Євробачення". 8 травня - перший півфінал. Поки конкурсанти розспівуються, дивіться, як вони напередодні ексклюзивно заспівали для DW.

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Перший півфінал "Євробачення-2018" - 8 травня у Лісабоні. DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами цьогорічного пісенного конкурсу.
Євробачення-2018 у Лісабоні: свято починається!

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У столиці Португалії у вівторок відкривається найбільший на континенті музичний телеконкурс - Євробачення. У першому півфіналі за вихід у фінал змагатимуться 19 конкурсантів.