Нетта - ізраїльска поп-співачка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нетта".

Нетта (Netta Barzilai) стала переможницею на конкурсі Євробачення-2018, який відбувся в Лісабоні. Тоді вона виконала пісню "Toy". Таким чином Нетта через 20 років повернула цей пісенний конкурс до Ізраїлю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.