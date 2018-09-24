Нетаньяху: передача Росією С-300 сирійцям дестабілізує регіон

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення Росії про надання Сирії зенітно-ракетних комплексів С-300 збільшить рівень небезпеки в регіоні. Саме такими будуть наслідки, якщо зброя потрапить до рук "безвідповідальним гравцям", йдеться у повідомленні ізраїльського уряду у понеділок, 24 вересня. Нетаньяху також поінформував президента Росії Володимира Путіна у телефонній розмові про те, що Ізраїль продовжить захищати свої інтереси.

Своєю чергою держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон проведе з Росією переговори, під час яких буде обговорено також і питання передачі Сирії С-300. "Є багато тем, які ми хотіли би обговорити з росіянами, я дуже певен, що нещодавнє рішення про переміщення С-300 буде серед цих тем", - цитує інформагенція dpa слова Помпео. Держсекретар зазначив, що США постійно намагаються дійти спільного знаменника у відносинах з Росією. "Ми знаходимо багато місць, у яких (росіяни - Ред.) працюють супроти американських інтересів. І ми притягнемо їх до відповідальності за це", - заявив Помпео.

Як повідомлялося, 17 вересня над акваторією Середземного моря системою протиповітряної оборони Сирії С-200 було збито російський літак-розвідник Іл-20, на борту якого перебувало 15 російських військовослужбовців. Росія покладала провину за інцидент на Ізраїль, заявивши, що ізраїльські літаки F-16, які бомбардували територію Сирії, прикрилися російським Іл-20. Натомість Ізраїль звинуватив у цьому інциденті сирійських військових, котрі вели неточний вогонь вже тоді, коли ізраїльські літаки залишили район, де стався інцидент. Згодом російський президент Володимир Путін назвав трагедію з літаком "ланцюгом випадкових обставин".

У понеділок, 24 вересня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що РФ надасть Сирії С-300 у відповідь на інцидент з Іл-20. Раніше Росія відмовлялася від надання Сирії С-300, оскільки Ізраїль просив не надавати цю техніку Дамаску.