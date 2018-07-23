Нестерпна спека: у Німеччині забракло пивної склотари

Німці люблять поскаржитись. Така вже натура. Зазвичай нарікають на непогоду - то занадто холодно, то занадто мокро, то якось неприємно - або навпаки - занадто сонячно і спекотно. Саме остання проблема дошкуляє нині. Звичайний житель Німеччини якось зніс би багато наслідків спеки: і напхом напхані автобуси, де почуваєшся, немов у мобільній сауні, й засмалену на сонці шкіру, що відшаровується, мов клей від пальців. Але те, що коїться зараз через брак пивної склотари, - це вже ситуація зовсім іншого калібру.

Одна проблема й багато наслідків

Якби продюсери-сміливці увічнили нинішню кризу фільмом - і, можливо, це незабаром станеться - то, мабуть, афіши німецьких кінотеатрів зарясніли б назвами, типу "Без пляшки в Фленсбурзі" або "Хіба так живуть у Варштайні". Адже через спеку німці випивають стільки пива, що броварні відчувають істотний брак пивних пляшок, і що гірше, не стає вже навіть ящиків для самої склотари.

Експерт галузі Ніклас Отер (Niklas Other), який видає галузевий журнал "Inside", визнав, що йдеться про "драматичну ситуацію". Саме такі його слова наводить видання. Певно, що для назви якого-небудь фільму більше пасувало б щось на кшталт "Паніка в розливній". Утім, з Голівуду з приводу зйомок ще не дзвонили.

Корінь проблеми

Звісно, найбільша радість для кожного шанувальника пива - коли в руці в тебе повнісінька по вінця пляшка цього терпкого напою. Але без своєчасно зданої порожньої склотари годі чекати появи на прилавках магазинів пляшок з пивом. Бо тут маємо справу з одним із аспектів вічного кругообігу в природі: молодий і старий, живий та мертвий, повний та порожній.

У кожному разі, пивна галузь тепер закликає якнайшвидше повернути порожні ящики з-під пляшок та й саму використану склотару. І наголос тут на слові "якнайшвидше", адже неочікувано тривала спека змішала броварням усі плани. Проблему ускладнює й те, що пивні пляшки в різних виробників різні. Як наслідок, одна броварня не може просто брати й використовувати пляшки іншої, адже фарба, форма й розміри склотари відрізняються.

Громадян просять допомогти

Чи дійде до пивної революції? У Баварії, яку вважають головним пивним регіоном ФРН, десятки тисяч осіб нещодавно вже виходили на вулиці, хоча поки з політичних, а не пивних мотивів. Проблема загострюється сезоном відпусток та шкільних канікул. Чимало тих, хто зараз на відпочинку, бездумно залишив у підвалі ящик з порожньою тарою з-під пива, особливо тим не переймаючись.

Бохумська броварня Fiege вирішила не спостерігати за цим, склавши руки. На своїй сторінці у Facebook вона поширила заклик до клієнтів, щоб ті повертали порожню склотару ще до початку відпустки. Мовляв, треба спочатку повернути порожню тару, а вже потім безтурботно ладнатися у відпустку.

До такого заклику можна лише приєднатися. І якщо в когось у погребі громадяться ящики з пивом, тому слід негайно вийти під палюче сонце й вижлуктити всі свої пивні запаси. Зробити це слід задля броварень, задля пива і зрештою задля всіх нас - шанувальників прохолодного напою.

10 найміцніших марок пива світу Пиво Utopias від Samuel Adams: 28% Формою та кольором пляшка нагадує сусловарний котел і тому справді вражає. Її вміст аж до 22 років витримується у різноманітних діжках: з-під хересу, бренді, коньяку, бурбону, віскі. Кожні два роки броварня з Бостона випускає нову партію цього пива. З роздрібною ціною приблизно 190 євро за пляшку це пиво є найдорожчим у всій Америці.

10 найміцніших марок пива світу Tactical Nuclear Penguin від BrewDog: 32% Шотландська броварня BrewDog вже багато років встановлює дедалі нові рекорди. У 2009 році "Тактичний ядерний пінгвін" стало найміцнішим пивом у світі. Процес: міцне темне пиво сорту імперський стаут заморожують, завдяки відділенню води вміст алкоголю підвищується - тому і "антарктична" назва. Це пиво слід споживати потроху, пишуть виробники - "як хороше віскі або альбом Френка Заппи".

10 найміцніших марок пива світу Black Damnation VI Messy від Struise: 39% De Struise Brouwers є невеликою бельгійською броварнею. Серія Black Damnation виробляється так само з сорту імперський стаут. Марка VI Messy з вмістом алкоголю 39% є найміцнішою в цій серії. В продажу це пиво не знайти. Поціновувачі пива, яким вдалося покуштувати його на фестивалях, переповідають, що, на відміну від інших дуже міцних марок, VI Messy справді смакує наче пиво.

10 найміцніших марок пива світу Schorschbock 40 від Schorschbräu: 40% 2009 року одним з двох основних конкурентів за звання виробника найміцнішого пива була броварня Schorschbräu з регіону Франконії, що у Баварії. Щоправда, тоді Schorschbock містило лише 31% алкоголю. Коли воно вийшло на ринок у 2008 році, то це був рекорд. А от в кінці 2009-го ситуація знову змінилася, і версія Schorschbock 40 випередила "ядерного пінгвіна" від BrewDog.

10 найміцніших марок пива світу Sink the Bismarck! від BrewDog: 41% Шотландці не довго пасли задніх і за кілька місяців вивели на ринок свою відповідь німцям, назвавши її "Втопи Бісмарка!", маючи на увазі найбільший лінкор у флоті націонал-соціалістів. Броварі описують пиво як "чотирикратний індійський пейл-ель, де в чотири рази більше хмелю і який вчетверо більш гіркий". Утім, коштуючи 100 євро за пляшку, воно майже в 50 разів дорожче за звичайне пиво.

10 найміцніших марок пива світу The End of History від BrewDog: 55% У боротьбі за статус найміцнішого пива невгамовні шотландці створили цей світлий бельгійський ель "Кінець історії" з вмістом алкоголю 55%. А щоб вирізнитися, пляшку вставляють у опудало тварини. 2010 року виготовили 12 пляшок. 2016-го випустили нову партію в рамках краудфандингової кампанії. Хто інвестував у компанію 20 тисяч доларів, отримував у подарунок такий курйозний колекційний екземпляр.

10 найміцніших марок пива світу Schorschbock 57 від Schorschbräu: 57% Франконці у 2011 році випустили Schorschbock 57. Назва вказує на неймовірно високий вміст алкоголю - 57%. Якщо не порушувати 500-літній закон про чистоту пива, то ще вищий вміст - просто неможливо, переконували броварі. Цього хмільного напою випустили лише 36 пляшок, кожна з яких коштувала 200 євро.

10 найміцніших марок пива світу Start the Future від 't Koelschip: 60% Нідерландська броварня 't Koelschip ("Рефрижераторне судно") просто увірвалася на ринок міцного пива. "Почни майбутнє" з'явилося за місяць після "Кінця історії" від BrewDog - очевидно, що змагання за титул не було завершено! Тут також обмежена партія, проте за ціною 35 євро за пляшку це пиво було набагато дешевше за шкуродерно запакований виріб шотландців.

10 найміцніших марок пива світу Armageddon від Brewmeister: 65% Інша шотландська броварня - Brewmeister - 2012 року зробила у цих пивних перегонах вагому заявку, започаткувавши серію "Армагеддон". Щоправда, експертиза показала, що до пива додавали етанол, тобто спирт. Тож "катастрофічна" суміш зникла з продажу.

10 найміцніших марок пива світу Snake Venom від Brewmeister: 67,5% Роком пізніше Brewmeister підвищив градус, випустивши "Зміїну отруту". На окремій етикетці рекомендують вживати не більше 35 мілілітрів напою за один раз. Проте для пивних пуристів Snake Venom не існує: ресурс RateBeer не включає цю "отруту" до своїх оцінок, адже вміст алкоголю так само підвищують спиртом. Автор: Елізабет Ґренір, Юрій Шейко



Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво "Стандарт чистоти пива" вже неактуальний Навіть пиво у Німеччині варять за правилами. 500-річний "стандарт чистоти пива" вимагає, щоб справжній напій варили лише з води, солоду та дріжджів. Подейкують, що він діє досі. Але це неправда. ЄС скасував "закон" у 1987 році. Утім, значна частина броварень досі дотримуються традиційної рецептури.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Дизайнерське пиво - в моді Хоч "стандарту чистоти пива" вже давно необов’язково дотримуватися, маленькі та незалежні "крафтові" пивоварні з недавніх пір - у тренді. Особливо у Берліні. Значна кількість нових пивоварів приїхали з-за кордону. Портал Mixology.eu обрав таких фаворитів з-поміж "пивних" стартапів: Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Німці - не рекордсмени у споживанні пива Німеччина виробляє третину з 15 тисяч пивних сортів, які існують у світі. На її території розташовано 1,5 тисячі броварень. Але у споживанні країна "не тягне" на золоту медаль. Одна людина у Німеччині за рік в середньому випиває 110 літрів (приблизно від 300 до 320 пляшок пива). Чехи споживають більше - від 140 до 150 літрів. Все ж таки саме тут народився відомий сорт Pilsner.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Купуєш пиво? Роззуй очі! "Келих пива, будь ласка!". Зазвичай у відповідь на цю фразу, офіціант просто запропонує вам скуштувати регіональний сорт. Іноді навіть не перепитає, якому саме пиві ви надаєте перевагу. В Мюнхені гість отримує пшеничне пиво, тобто "світле", у Кельні - сорт Kölsch, а у Гамбурзі - Astra. Тому, хто у Кельні попросить келих "темного" з сусіднього Дюссельдорфа, не позаздриш.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Правильний келих Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Оманливі відсотки Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Все в перемішку У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Різнобарвне пиво Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Пити дозволено! В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Тільки не до смітника! Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин. Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська

