Ненсі Пелосі обрали спікеркою Палати представників Конгресу США

Лідерку демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі у четвер, 3 січня, обрали спікеркою нижньої палати Конгресу США. Пелосі підтримали більшістю голосів - 220 з 435. За лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті проголосували 192 депутати.

Таким чином 78-річна Пелосі стає найвпливовішою політикинею країни і найсильнішою опоненткою президента США Дональда Трампа, зазначає інформагенція AFP. Пелосі вже була спікеркою Палати представників протягом 2007-2011 років. Вона - перша жінка у США, яка обіймала цю посаду.

Члени Конгресу склали присягу

Конгрес США провів 3 січня установче засідання після проміжних виборів, які відбулися на початку листопада. Більшість у Палаті представників здобули демократи. Натомість у Сенаті більшість мають республіканці.

235 демократів і 199 республіканців склали присягу в Палаті представників. Присягу нових членів Сенату приймав віце-президент США Майк Пенс. У новому складі Сенату перебувають 53 республіканці, 45 демократів і двоє незалежних сенаторів, які підтримують демократів.

Демократи оголосили про намір ухвалити законопроект про державний бюджет, який має покласти край частковому "шатдауну" федеральних органів. Трамп раніше заявляв, що не підпише цей варіант бюджету, тому що там не передбачено бажаного обсягу коштів на проект "стіни" на кордоні США з Мексикою.

Нагадаємо, демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою, реалізація якого коштувала б понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на це 1,3 мільярда доларів.

Через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. 22 грудня через технічну відсутність фінансування у США почався так званий частковий "шатдаун" (government shutdown). Багато держустанов зачинені, а їхні працівники змушені піти в відпустку власним коштом.