Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Якщо впіймають, роботодавцеві загрожує штраф від 5 тисяч до пів мільйона євро. В особливо кричущих випадках - аж до 10 років ув'язнення, якщо роботодавець неодноразово і системно використовував або надавав нелегальну робочу силу з-за кордону.