Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?
Якщо впіймають, роботодавцеві загрожує штраф від 5 тисяч до пів мільйона євро. В особливо кричущих випадках - аж до 10 років ув'язнення, якщо роботодавець неодноразово і системно використовував або надавав нелегальну робочу силу з-за кордону.
Партії правлячої коаліції в Німеччині погодили основні положення майбутнього імміграційного закону. Деталі ще уточнюватимуться, але головне вже зрозуміло: ФРН перетворюється на класичну імміграційну країну. (04.10.2018)
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