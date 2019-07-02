 Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.07.2019

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Економіка

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?

Deutschland Symbolbild ausländische Fachkräfte (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Якщо впіймають, роботодавцеві загрожує штраф від 5 тисяч до пів мільйона євро. В особливо кричущих випадках - аж до 10 років ув'язнення, якщо роботодавець неодноразово і системно використовував або надавав нелегальну робочу силу з-за кордону. 

 

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Deutschland Symbolbild ausländische Fachkräfte (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?  

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