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Незаконна забудова

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "незаконна забудова".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Марш за Київ: кияни протестували проти хаотичної забудови міста

"Марш за Київ": кияни протестували проти хаотичної забудови міста 02.10.2021

Учасники 46 міських ініціатив вимагали покращення умов життя в Києві. На акції вимагали припинити хаотичну забудову, розробити новий генплан міста, подбати про чисте повітря й воду, провести транспортну реформу.
ДІАМ замість ДАБІ. Чи зникне незаконна забудова в Україні?

ДІАМ замість ДАБІ. Чи зникне незаконна забудова в Україні? 16.09.2021

Забудовникам в Україні тепер доведеться мати справу з новою структурою - Державною інспекцією архітектури та містобудування (ДІАМ). Вона замінила Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Зміна вивіски чи суті?
Прокуратура і ДБР знову проводять обшуки в КМДА

Прокуратура і ДБР знову проводять обшуки в КМДА 19.05.2021

Правоохоронці проводять обшуки в Київській міській державній адміністрації. Цього разу, зазначають у прокуратурі, через незаконну забудову біля Києво-Печерської лаври.
Ефект Кличка: як чинному меру втретє вдалося перемогти в Києві

Ефект Кличка: як чинному меру втретє вдалося перемогти в Києві 06.11.2020

Віталій Кличко знову керуватиме українською столицею наступні п'ять років. Що допомогло ексбоксеру втретє поспіль перемогти в Києві - технології чи реальні досягнення? В чому секрет його успіху?

Чому Одеса залишається найнебезпечнішим містом для активістів (16.10.2020) 16.10.2020

Більше 30 випадків агресії в Одесі зазнали активісти, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін та усунення організованої злочинності у владі внаслідок виборів одесити здебільшого не очікують. Репортаж DW.

Безперешкодний доступ до водойм: чи діє закон? (відео)

Безперешкодний доступ до водойм: чи діє закон? (відео) 04.06.2020

Вільний доступ громадян до узбережжя водойм гарантує українське законодавство. Та чи зникли численні забудови та паркани уздовж річок? DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві.

Доступ до водойм: чи діє закон проти парканів і забудов на Дніпрі? (04.06.2020) 04.06.2020

Безперешкодний доступ громадян до узбережжя водойм, зокрема пляжів та берегів річок, гарантує українське законодавство: відповідні зміни до нього чинні вже три місяці. Та чи зникли численні забудови та паркани уздовж річок та озер? DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві.
Знесення незаконних забудов: прецедент у Львові

Знесення незаконних забудов: прецедент у Львові 26.04.2019

У Львові знесли незаконну багатоповерхівку. Це прецедент для України. Мерія хотіла надіслати сигнал нечесним забудовникам. Фахівці з нерухомості кажуть: ефект буде лише тоді, коли знесення стануть масовими.
Новий напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика?

Новий напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика? 24.09.2018

В Одесі тяжко поранили пострілом громадського діяча та одного з місцевих лідерів партії "Сила людей" Олега Михайлика. Слідство розглядає п'ять версій злочину. Розповідаємо, що відомо про напад.
IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році

IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році 12.09.2018

Перший магазин в Україні шведська компанія планує відкрити у Києві наступного року. Утім, лунає критика щодо зведення торговельного центру, в якому планують розмістити магазин.

Гучна відставка мера Ірпеня: втеча від відповідальності за масові вирубки лісів? (03.08.2018) 03.08.2018

Мер Ірпеня Володимир Карплюк подав у відставку. Проте скандали навколо знищення зелених зон в місті під житлову забудову не припиняться, вважають місцеві активісти.

Одеса без Саакашвілі: корупція перемогла? (15.08.2017) 15.08.2017

За час перебування Міхеіла Саакашвілі на посаді губернатора Одещина не подолала корупцію і не втілила усіх реформ. Утім, і його наступнику поки теж нічим похвалитися.