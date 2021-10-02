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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "незаконна забудова".
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Більше 30 випадків агресії в Одесі зазнали активісти, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін та усунення організованої злочинності у владі внаслідок виборів одесити здебільшого не очікують. Репортаж DW.
Безперешкодний доступ громадян до узбережжя водойм, зокрема пляжів та берегів річок, гарантує українське законодавство: відповідні зміни до нього чинні вже три місяці. Та чи зникли численні забудови та паркани уздовж річок та озер? DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві.