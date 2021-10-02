Незаконна забудова

Доступ до водойм: чи діє закон проти парканів і забудов на Дніпрі? (04.06.2020)

Безперешкодний доступ громадян до узбережжя водойм, зокрема пляжів та берегів річок, гарантує українське законодавство: відповідні зміни до нього чинні вже три місяці. Та чи зникли численні забудови та паркани уздовж річок та озер? DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві.