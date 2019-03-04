 Негода знову нашкодила карнавальній ході у багатьох містах Німеччини | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 04.03.2019

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Культура й стиль життя

Негода знову нашкодила карнавальній ході у багатьох містах Німеччини

Буревій "Беннет" змусив організаторів карнавалу перенести початок дійства в багатьох західнонімецьких містах. Подекуди влада взагалі відмовилася від карнавальної ходи.

Рейнський карнавал

У Дюссельдорфі (на фото) через сильний вітер змушені були на півтори години відкласти початок ходи

У кількох містах західної частини Німеччини карнавальну ходу у Скажений понеділок, 4 березня, скасовано через штормовий вітер. Буревій "Беннет" змусив відмовитися від традиційної ходи, зокрема, владу розташованого в Рурській області міста Боттроп. До аналогічного рішення вдалися також розташовані в землі Гессен міста Зеліґенштадт та Фульда. Влада міст пояснює рішення загрозами для життя та здоров'я учасників ходи, повідомляє агенція новин dpa.

У Кельні та Дюссельфорфі вітер ураганної сили ламав гілля дерев, а місцями перевертав цілі дерева й сміттєві контейнери. Попри несприятливі погодні умови карнавал у Кельні все ж розпочався. Однак учасникам ходи через сильний вітер довелося карнавалити без великих плакатів, пересувних фігур та прапорів, передає агенція новин AFP.

Рейнський карнавал у Кельні

У Кельні теж карнавалять попри штормовий вітер

Карнавальна хода вийшла й на вулиці Майнца. Негода тут теж змінила плани: понад 100 вершників мусили йти містом пішки. Так само учасники цього разу змушені відмовитися від великих стягів, повідомляє агенція dpa.

 

Рейнський карнавал у Майнці

Попри негоду карнавальна ходв розпочалася й у Майнці

У багатьох інших містах організатори вирішили перенести початок веселощів переважно на післяобідню пору. Саме тоді очікується певне послаблення сили вітру. Приміром, у столиці федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Дюссельдорчфі початок карнавалу пересунули на півтори години - на 13:30 за місцевим часом.

Не виключено, що список міст, котрі через негоду змушені будуть відмовитися від традиційної карнавальної ходи, зросте.

2016 року так само через негоду карнавальну ходу скасували в багатьох містах у західних регіонах Німеччини.

  • Композиція: пошматований портрет Анґели Меркель у позолоченій рамі

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Пошматована канцлерка

    Кельнські карнавалісти змайстрували цей візок за мотивами акції графіті-художника Бенксі: на аукціоні його картину "Дівчинка з повітряною кулькою" порізав вмонтований у раму механізм. Так на карнавальній ході у Кельні тематизують відхід Анґели Меркель з посади голови Християнсько-демократичного союзу.

  • Композиція: карнавальна лялька звертається до Алекси - персонального пристрою Amazon Echo

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Алеееексо!

    "Алексо! Скажи Blodwoosch!" Якщо не у вас особисто, то принаймні в однієї людини з вашого оточення має бути цей пристрій: персональний асистент Amazon Echo, який активується за допомогою ключового слова. Однак чи володіє Алекса також кельнським діалектом? Адже німецькою назва кров'яної ковбаси звучить зовсім по-іншому!

  • Композиція: карнавальні заєць та їжак дивуються подіям у Гамбахському лісі

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Гамбахському лісу бути!

    З 2012 року довкола Гамбахського лісу у землі Північний Рейн-Вестфалія точаться суперечки між екологами-активістами та енергетичною компанією RWE, яка знищує лісопосадки для розробки родовищ. Конфлікт загострився 2018 року, коли поліція силою вигнала активістів з їхніх будинків, облаштованих на деревах. На візку здивовані заєць та їжак намагаються зрозуміти, що означає весь цей неспокій.

  • Композиція: карнавальний кінь вмостився на візку, який тягнуть двоє карнавалістів

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Зміна ролей

    2018 року карнавальну процесію супроводжували двоє справжніх коней. Однак сталось непередбачуване і чотирьом людям тварини нанесли травми. Організація захисту тварин PETA вже давно критикує використання коней під час великих свят. Тож цьогорічна конструкція (на фото) має "засвідчити вирішення ситуації у справжньому кельнському стилі", проте "не поставити під питання серйозність проблеми".

  • Композиція: двоє чоловіків у жовтих жилетах стягують з постаменту золоту статую Еммануеля Макрона

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Коли президента скидають з п'єдесталу

    Коли французи обирали Еммануеля Макрона президентом, вони покладали на нього великі сподівання. Однак Макрон не зміг реалізувати надії народу. З жовтня 2018 року у Франції тривають протести так званих "жовтих жилетів" проти політики президента. Рух розпочався як реакція на заплановане підвищення податків на пальне, але пізніше вимоги протестувальників суттєво розширились.

  • Композиція: пастор, який вчиняв сексуальне насильство, безперешкодно виходить з церкви

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Неспокуті гріхи

    На одному з одинадцяти візків карнавальної процесії в Майнці у Скажений понеділок тематизовано скандал із сексуальним насильством у католицькій церкві: пастор безперешкодно залишає будівлю церкви. Тут же звертають увагу і на дебати довкола #MeToo.

  • Композиція: королева Єлизавета ІІ тікає з Лондолна через Brexit

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Королева тікає

    Разом зі своїми песиками королева Єлизавета ІІ тікає від хаосу навколо Brexit до Європи. В руці вона тримає клопотання про надання їй притулку в Німеччині. Карнавалісти дещо перебільшено, але показують дійсність: багато британців через загрозу Brexit подали заявки на отримання німецького паспорта. І насправді Єлизавета ІІ не залишить своє королівство так просто.

  • Композиція: Земля блює купами пластикового сміття

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Під зав'язку

    Земну кулю знудило від екологічного забруднення, і вона блює величезними купами пластикового сміття. Захист довкілля - тема одного з візків карнавальної процесії в Кельні. На ньому і відома риба-клоун з мультфільму "У пошуках Немо", яка задихається в купі пластику.

  • Композиція про правопопулістську партію Альтернативна для Німеччини.

    Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

    Альтернатива чи все-таки прояв нацизму?

    Підступно: на фасаді візка - плакат партії правопопулістської партії "Альтернативна для Німеччини" із зображенням милого чоловіка. Однак на зворотньому боці візка з плаката виривається лисий неонацист з факелом і татуюваннями. Праву руку він скидає у нацистському вітанні. Цей візок проїде у Скажений понеділок вулицями Майнца й гарантовано викличе дискусії.

    Автор: Ребекка Гербер, Ірина Бойко


  • Печерна людина Мартін Шульц полює зі списом на мамонта - Анґелу Меркель

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    Меркель і Шульц

    Мартін Шульц, якого на цьогорічному карнавалі зобразили печерною людиною, полює зі списом на канцлерку ФРН Анґелу Меркель. Її німецькі жартівники з Дюссельдорфа зобразили мамонтом. За даними останніх опитувань, соціал-демократи на чолі зі своїм кандидатом на посаду канцлера Шульцем обігнали за популярністю партію Меркель. Над цим і зіронізували на карнавалі.

  • На одному з сатиричних возів Трамп ґвалтує статую Свободи

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    Трамп в образі ґвалтівника

    У центрі уваги учасників карнавалу цього року опинився новий президент США Дональд Трамп, відомий своїми скандальними заявами. На одній із платформ глава Білого дому ґвалтує символ Америки - статую Свободи.

  • Хуліган Дональд Трамп усіх ображає

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    Хуліган Дональд

    Не раз і не два жартували зі скандального американського президента на цьогорічному німецькому карнавалі. Наприклад, на цій карнавальній платформі в Кельні Дональда Трампа зобразили невихованим хлопчиськом. Він тягне за волосся Гілларі Клінтон, яка програла йому на президентських виборах США. Президент Росії Володимир Путін спостерігає за витівками колеги.

  • Тереза Мей заподіює собі смерть пістолетом з написом Brexit

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    Brexit як самогубство

    Учасники карнавалу в Дюссельдорфі посміялися й над рішенням Великобританії вийти з ЄС: глава уряду Сполученого Королівства Тереза Мей здійснює самогубство з пістолету з надписом Brexit.

  • Ердоган звинувачує в тероризмі безневинного клоуна

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    "Терористи" Ердогана

    На одному з сатиричних возів можна побачити, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинувачує в тероризмі безневинного клоуна. Таким чином німецькі жартівники нагадують про те, що після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині заарештували десятки тисяч опозиціонерів, журналістів, силовиків та простих громадян, а також закрили ЗМІ, які критикували владу.

  • Зелений листок з написом демократія поїдає гусінь: Путін, Ердоган, Орбан, Качинський та Трамп

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    Демократія і гусінь

    На цій платформі демократію зобразили у вигляді зеленого листка, який обсіла гусінь. За задумом авторів - це президент РФ Володимир Путін, турецький глава держави Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, лідер польських консерваторів Ярослав Качинський та президент США Дональд Трамп.

  • Путін в образі мавпи на карнавалі в Дюссельдорфі

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    Путін в образі мавпи

    Російський президент Володимир Путін постав на карнавалі в Дюссельдорфі також в образі мавпи. На тому ж возі в якості його дресирувальниці зобразили німецьку канцлерку Анґелу Меркель.

  • Адольф Гітлер, Дональд Трамп, Марін Ле Пен та Геерт Вілдерс тримають плакат з написом: Блонд - це новий коричневий.

    Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

    Популісти в одному ряду з Гітлером

    А тут Адольфа Гітлера з пап'є-маше поставили в один ряд з президентом США Дональдом Трампом, главою французької праворадикальної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен та лідером нідерландської ультраправої "Партії за свободу" Геертом Вілдерсом. Разом вони тримають плакат з написом: "Блонд - це новий коричневий".

    Автор: Олександра Йолкіна, Юлія Куценко


Дивитись відео 02:11

Карнавал у Кельні: політична сатира протистоїть буревію (08.02.2016)

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Карнавал у Німеччині в добу тероризму

Чимало міст у Німеччині з давніми карнавальними традиціями вдались до досі небачених заходів безпеки. Мета - захистити учасників веселого народного свята від можливих терористичних атак та сексуального насильства. (23.02.2017)  

У низці німецьких міст карнавальну ходу скасовано через штормовий вітер

Прогнози шквального вітру силою до 100 кілометрів за годину змусив багато міст Німеччини скасувати проведення карнавальної ходи у "скажений понеділок". У Кельні дійство проведуть, хоч і з певними обмеженнями. (08.02.2016)  

Нахабно і смішно: карнавальні візки Скаженого понеділка

У Німеччині триває карнавал. Жодну актуальну тему карнавалісти не оминули і в Скажений понеділок покажуть свої візки у Кельні, Майнці та Дюссельдорфі. (01.03.2019)  

Меркель, Путін і Трамп на карнавалі в Німеччині

Рейнські карнавали славляться своїми кпинами над політиками. Особливо дошкульні жарти у 2017 році дісталися новому президентові США. До вашої уваги - найцікавіші пересувні платформи на політичні теми. (28.02.2017)  

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Карнавал у Кельні: політична сатира протистоїть буревію (08.02.2016)  

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