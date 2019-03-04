Негода знову нашкодила карнавальній ході у багатьох містах Німеччини

У кількох містах західної частини Німеччини карнавальну ходу у Скажений понеділок, 4 березня, скасовано через штормовий вітер. Буревій "Беннет" змусив відмовитися від традиційної ходи, зокрема, владу розташованого в Рурській області міста Боттроп. До аналогічного рішення вдалися також розташовані в землі Гессен міста Зеліґенштадт та Фульда. Влада міст пояснює рішення загрозами для життя та здоров'я учасників ходи, повідомляє агенція новин dpa.

У Кельні та Дюссельфорфі вітер ураганної сили ламав гілля дерев, а місцями перевертав цілі дерева й сміттєві контейнери. Попри несприятливі погодні умови карнавал у Кельні все ж розпочався. Однак учасникам ходи через сильний вітер довелося карнавалити без великих плакатів, пересувних фігур та прапорів, передає агенція новин AFP.

У Кельні теж карнавалять попри штормовий вітер

Карнавальна хода вийшла й на вулиці Майнца. Негода тут теж змінила плани: понад 100 вершників мусили йти містом пішки. Так само учасники цього разу змушені відмовитися від великих стягів, повідомляє агенція dpa.

Попри негоду карнавальна ходв розпочалася й у Майнці

У багатьох інших містах організатори вирішили перенести початок веселощів переважно на післяобідню пору. Саме тоді очікується певне послаблення сили вітру. Приміром, у столиці федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Дюссельдорчфі початок карнавалу пересунули на півтори години - на 13:30 за місцевим часом.

Не виключено, що список міст, котрі через негоду змушені будуть відмовитися від традиційної карнавальної ходи, зросте.

2016 року так само через негоду карнавальну ходу скасували в багатьох містах у західних регіонах Німеччини.

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