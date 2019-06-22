 Негода в Італії та Швейцарії: є загиблий та поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

Негода в Італії та Швейцарії: є загиблий та поранені

У швейцарському кантоні Невшатель повені затопили вулиці та змили автомобілі. На півночі Італії через негоду загинула щонайменше одна людина, через ризик зсувів перекриті дороги.

Водою знесло багато автомобілів

Водою знесло багато автомобілів

Швейцарія та Італія потерпають від наслідків сильних злив і повеней. У швейцарському кантоні Невшатель паводком було змито десятки автомобілів, повідомила у суботу, 22 червня, агенція dpa. Людям, які опинилися заблокованими у машинах, надавали допомогу рятувальники. За даними поліції, внаслідок цього чотири особи отримали поранення, одна з яких - важкі.

Наслідки негоди у Швейцарії

Наслідки негоди у Швейцарії

На вулицях містечка Домбрессон вода піднялася на метр, повідомив речник поліції, передає швейцарська агенція sda. Були затоплені підвали та гаражі, пошкоджені дороги.

Наслідки негоди в Швейцарії

Наслідки негоди в Швейцарії

З району Валь-де-Рюз протягом ночі в поліцію надійшло 560 екстрених викликів, повідомив портал "20Minuten". В розшуку ймовірно зниклих безвісти людей та порятунку тих, хто через повінь був заблокований в будинках, вранці в суботу були задіяні два вертольоти.

Негода також лютує на півночі Італії. В Турині 21 червня пройшов сильний дощ з градом. За даними місцевих ЗМІ, загинув 65-ти річний чоловік. В суботу шторм дістався Мілана - вулиці міста були затоплені, а автомобілі заблоковані в підземних тунелях, повідомила агенція AP. Деякі дороги в регіоні перекрили через ризик зсувів, повідомила пожежна служба.

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