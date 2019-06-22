Негода в Італії та Швейцарії: є загиблий та поранені

Швейцарія та Італія потерпають від наслідків сильних злив і повеней. У швейцарському кантоні Невшатель паводком було змито десятки автомобілів, повідомила у суботу, 22 червня, агенція dpa. Людям, які опинилися заблокованими у машинах, надавали допомогу рятувальники. За даними поліції, внаслідок цього чотири особи отримали поранення, одна з яких - важкі.

Наслідки негоди у Швейцарії

На вулицях містечка Домбрессон вода піднялася на метр, повідомив речник поліції, передає швейцарська агенція sda. Були затоплені підвали та гаражі, пошкоджені дороги.

Наслідки негоди в Швейцарії

З району Валь-де-Рюз протягом ночі в поліцію надійшло 560 екстрених викликів, повідомив портал "20Minuten". В розшуку ймовірно зниклих безвісти людей та порятунку тих, хто через повінь був заблокований в будинках, вранці в суботу були задіяні два вертольоти.

Негода також лютує на півночі Італії. В Турині 21 червня пройшов сильний дощ з градом. За даними місцевих ЗМІ, загинув 65-ти річний чоловік. В суботу шторм дістався Мілана - вулиці міста були затоплені, а автомобілі заблоковані в підземних тунелях, повідомила агенція AP. Деякі дороги в регіоні перекрили через ризик зсувів, повідомила пожежна служба.