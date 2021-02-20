Небесна сотня

"Небесною сотнею" в Україні називають загиблих демонстрантів, які втратили своє життя під час Революції гідності в грудні-лютому 2013 року.

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