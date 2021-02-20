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Небесна сотня

"Небесною сотнею" в Україні називають загиблих демонстрантів, які втратили своє життя під час Революції гідності в грудні-лютому 2013 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "небесна сотня". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані

Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані 20.02.2021

Володимир та Олена Зеленські вшанували у Києві пам'ять героїв Небесної сотні. Вони принесли лампадки до хреста на місці загибелі активістів Майдану.
Сім років обіцянок: родини Героїв Небесної сотні вже не вірять у справедливе покарання

Сім років обіцянок: родини "Героїв Небесної сотні" вже не вірять у справедливе покарання 18.02.2021

Родини "Героїв Небесної сотні" не бачать прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані взимку 2014 року та не вірять у справедливе покарання тих, хто розстрілював людей у центрі Києва.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го

Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го 18.02.2021

Сім років минуло від часу кривавого протистояння в українській столиці 18-20 лютого 2014 року. Розвиток основних подій тих найбуремніших днів Євромайдану - у фотогалереї DW.
Призначення Татарова: Зеленському закидають ігнорування люстрації

Призначення Татарова: Зеленському закидають ігнорування люстрації 06.08.2020

Одним з керівників офісу президента Зеленського став Олег Татаров, який називав "злочинцями" учасників Євромайдану. Постраждалі від дій силовиків обурені реабілітацією ексчиновника, який мав би підпадати під люстрацію.
Чи вплине повернення ексберкутівців на хід справи Майдану

Чи вплине повернення ексберкутівців на хід справи Майдану 20.02.2020

Двоє зі скандалом обміняних з "ДНР" та "ЛНР" ексбійців "Беркуту", яких звинувачують у причетності до розстрілів на Майдані, повернулися на підконтрольну Києву територією. Чи вплине це на слідство у справі Майдану?
Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення ексберкутівців до зали суду (відео)

Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення "ексберкутівців" до зали суду (відео) 20.02.2020

У справі про розстріл Небесної Сотні винних не засуджено. В грудні кількох підозрюваних офіційний Київ обміняв на полонених в "ДНР", "ЛНР" та РФ українців. А тепер деякі "ексберкутівці" несподівано повернулися до Києва.

ГПУ запевняє, що суд над ексберкутівцями триватиме і після їх обміну

ГПУ запевняє, що суд над "ексберкутівцями" триватиме і після їх обміну 29.12.2019

Між тим під Лук'янівським СІЗО у Києві протестують противники обміну колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі 48 людей на Майдані і звільнених з-під варти під особисті зобов'язання.

Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР

Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР 03.12.2019

Серед ухвалених також поправка про створення в Державному бюро розслідувань управління у справах Майдану, через яку голодувала адвокатка родин Небесної сотні.

Народні депутати закликають проголосувати за закон, через який голодує адвокатка

Народні депутати закликають проголосувати за закон, через який голодує адвокатка 02.12.2019

"Слуги народу" закликають парламентарів голосувати за зміни до закону про ДБР. Через неухвалення цих поправок голодує адвоката родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.
Адвокатка родин Небесної сотні оголосила голодування

Адвокатка родин Небесної сотні оголосила голодування 22.11.2019

Адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану.
Як Україна відзначила річницю Революції гідності

Як Україна відзначила річницю Революції гідності 22.11.2019

День свободи і гідності у шосту річницю від початку Євромайдану відбувся в Україні мирно. Кілька тисяч людей зібралося на віче під гаслом "Ми маємо гідність", яке ініціював "Рух опору капітуляції".

Кілька тисяч людей зібралося на Майдані відзначити річницю Революції гідності

Кілька тисяч людей зібралося на Майдані відзначити річницю Революції гідності 21.11.2019

Організатором кількатисячної акції виступив "Рух опору капітуляції". Серед учасників - родичі Небесної сотні та учасники Євромайдану 2013-2014 роках.
Володимир Зеленський обіцяє прогрес у розслідуванні вбивств на Майдані

Володимир Зеленський обіцяє прогрес у розслідуванні вбивств на Майдані 21.11.2019

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв родичам героїв Небесної сотні зробити все для отримання результатів розслідування справ про вбивства активістів Революції гідності.
ДБР створило підрозділ із розслідування справ Майдану

ДБР створило підрозділ із розслідування "справ Майдану" 18.11.2019

Після того як Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть "справи Майдану" до ДБР, з ними почнуть працювати слідчі бюро, зазначив директор ДБР Роман Труба.
Частина родичів загиблих на Майдані протестують проти проекту меморіалу

Частина родичів загиблих на Майдані протестують проти проекту меморіалу 22.03.2019

Зупинити нищення історичного ландшафту місця масових розстрілів демонстрантів на Майдані - таку вимогу висунула до влади частина родичів загиблих демонстрантів. Офіційні особи заперечують справедливість цих вимог.
Коментар: П'ять років розстрілам на Майдані - п'ять років безкарності

Коментар: П'ять років розстрілам на Майдані - п'ять років безкарності 22.02.2019

Найкращим вшануванням пам'яті загиблих могла б стати та Україна, про яку вони мріяли. Однак за час, що минув, жоден з винних не був притягнутий до відповідальності, констатує Сергій Руденко.
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