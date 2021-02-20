Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
"Небесною сотнею" в Україні називають загиблих демонстрантів, які втратили своє життя під час Революції гідності в грудні-лютому 2013 року.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "небесна сотня". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У справі про розстріл Небесної Сотні винних не засуджено. В грудні кількох підозрюваних офіційний Київ обміняв на полонених в "ДНР", "ЛНР" та РФ українців. А тепер деякі "ексберкутівці" несподівано повернулися до Києва.