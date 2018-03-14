 НБУ вводить в обіг банкноту номіналом у тисячу гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

НБУ вводить в обіг банкноту номіналом у тисячу гривень

Нова купюра із зображенням Володимира Вернадського надійде в обіг 25 жовтня. Також восени будуть виведені з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок.

Нова купюра номіналом в тисячу гривень

Нова купюра номіналом в тисячу гривень

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу - одна тисяча гривень, заявив у вівторок, 25 червня, голова Нацбанку Яків Смолій. Нова купюра надійде в обіг з 25 жовтня. На її лицьовому боці зображено портрет Володимира Вернадського, а на зворотньому - будівлю президії Національної академії наук України.

За розміром і кольором банкнота номіналом в тисячу гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал, додали в Нацбанку. Серед елементів захисту купюра має "віконну" захисну стрічку, що містить цифрове зображення номіналу банкноти та тризуба, а також оптично-змінний елемент SPARK, що має кінематичний ефект, йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Останнього разу Національний банк уводив у обіг новий номінал у 2006 році. Це була банкнота в 500 гривень. В НБУ зазначили, що тоді середньомісячна заробітна плата становила близько тисячі гривень і розмінювалася двома банкнотами найвищого номіналу.

На зворотньому боці банкноти зображенна будівлі президії Національної академії наук України

На зворотньому боці банкноти зображенна будівлі президії Національної академії наук України

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Зображення древнього Херсонесу на російських банкнотах подібне до того, що було на українській купюрі номіналом 1 гривня випуску 1992 року. (12.10.2017)

У рідному місті Карла Маркса Трірі до 200-річчя філософа надрукували сувенірні банкноти номіналом нуль євро. Вони стали хітом продажів. (12.08.2018)

Яків Смолій зазначив, що з того часу заробітна плата в Україні зросла майже вдесятеро. "Зараз для отримання середньомісячної заробітної плати необхідно вже не менше 20 банкнот. Як наслідок, стало більше грошей у гаманцях - обсяг готівки в обігу зріс більш ніж уп'ятеро - до майже 380 мільярдів гривень", - сказав він. Зараз понад 55 відсотків банкнот є номіналом в 500 гривень, і ще третина припадає на банкноти в 200 гривень.

Окрім того, з 1 жовтня перестануть бути платіжним засобом та будуть виведені з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом. Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг купюри в тисячу гривень номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12. "Всього в ньому залишиться шість номіналів монет та шість номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим", - зазначив Яків Смолій.

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