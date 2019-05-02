На Індію насувається потужний циклон: евакуйовано сотні тисяч людей

Більш ніж 800 тисяч осіб евакуйовано з окремих регіонів на узбережжі в східноіндійському штаті Одіша через наближення потужного циклону "Фані". Про масштаби евакуації повідомили в четвер, 2 травня, в Службі цивільного захисту населення. Операцію з евакуації місцевих мешканців зачепили 13 районів штату. За даними відомства, евакуація триватиме, передає агенція новин AFP.

У школах та громадських будівлях розгорнуто близько 3000 тимчасових притулків та центрів перебування. В них планується розмістити до одного мільйона осіб. Крім того, приготовано пакунки з продуктами харчування для потерпілих від стихійного лиха.

Метеорологи прогнозують, що вже в першій половині дня 3 травня циклон "Фані", що на даний момент вирує у Бенгальській затоці, досягне східноіндійського узбережжя. Очікується, що пориви вітру сягатимуть від 180 до 200 кілометрів на годину, передає інформагенція dpa.

У регіонах, де вируватиме циклон, проживають понад 100 мільйонів людей. Рятувальні служби та гуманітарні організації застерігають вже зараз від значних руйнувань і масштабних повеней, до яких може призвести негода. У Метеорологічному інституті Індії (IMD) називають циклон "Фані" найсильнішим з 1976 року, зафіксованим на східному узбережжі країни, передає агенція новин KNA.

Тим часом залізничні компанії тимчасово призупинили рух потягів на більш ніж 100 напрямках у зазначених регіонах. Туристів влада попрохала триматися подалі від районів, де очікується підвищена небезпека через ураган.

Небезпека для біженців рохінджа

Негода становить небезпеку не лише для Індії, а й для сусіднього Бангладеш, де на даний момент перебувають близько одного мільйона біженців народності рохінджа з сусідньої М'янми, попереджають метеорологи.