На Індію насувається потужний циклон: евакуйовано сотні тисяч людей

Більш ніж 800 тисяч осіб евакуйовано з окремих регіонів на узбережжі в східноіндійському штаті Одіша через наближення потужного циклону "Фані". Про масштаби евакуації повідомили в четвер, 2 травня, в Службі цивільного захисту населення. Операцію з евакуації місцевих мешканців зачепили 13 районів штату. За даними відомства, евакуація триватиме, передає агенція новин AFP.
У школах та громадських будівлях розгорнуто близько 3000 тимчасових притулків та центрів перебування. В них планується розмістити до одного мільйона осіб. Крім того, приготовано пакунки з продуктами харчування для потерпілих від стихійного лиха.
Метеорологи прогнозують, що вже в першій половині дня 3 травня циклон "Фані", що на даний момент вирує у Бенгальській затоці, досягне східноіндійського узбережжя. Очікується, що пориви вітру сягатимуть від 180 до 200 кілометрів на годину, передає інформагенція dpa.
У регіонах, де вируватиме циклон, проживають понад 100 мільйонів людей. Рятувальні служби та гуманітарні організації застерігають вже зараз від значних руйнувань і масштабних повеней, до яких може призвести негода. У Метеорологічному інституті Індії (IMD) називають циклон "Фані" найсильнішим з 1976 року, зафіксованим на східному узбережжі країни, передає агенція новин KNA.
Тим часом залізничні компанії тимчасово призупинили рух потягів на більш ніж 100 напрямках у зазначених регіонах. Туристів влада попрохала триматися подалі від районів, де очікується підвищена небезпека через ураган.
Небезпека для біженців рохінджа
Негода становить небезпеку не лише для Індії, а й для сусіднього Бангладеш, де на даний момент перебувають близько одного мільйона біженців народності рохінджа з сусідньої М'янми, попереджають метеорологи.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Їх жене відчай
Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Перешкоди на шляху
На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Оманливі спокійні водойми
Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
В очікуванні
Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Невизначене майбутнє
Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
У тісноті й без даху над головою
Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Випалена земля
Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі
Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.
-
Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Настанови Папи
27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.
Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед