 На Індію насувається потужний циклон: евакуйовано сотні тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

На Індію насувається потужний циклон: евакуйовано сотні тисяч людей

Через загрозу потужного циклону місцева влада організувала евакуацію понад 800 тисяч мешканців узбережжя на сході країни. Також туристів попрохали залишити окремі регіони.

Циклон Фані в Індії

Більш ніж 800 тисяч осіб евакуйовано з окремих регіонів на узбережжі в східноіндійському штаті Одіша через наближення потужного циклону "Фані". Про масштаби евакуації повідомили в четвер, 2 травня, в Службі цивільного захисту населення. Операцію з евакуації місцевих мешканців зачепили 13 районів штату. За даними відомства, евакуація триватиме, передає агенція новин AFP.

У школах та громадських будівлях розгорнуто близько 3000 тимчасових притулків та центрів перебування. В них планується розмістити до одного мільйона осіб. Крім того, приготовано пакунки з продуктами харчування для потерпілих від стихійного лиха.

Метеорологи прогнозують, що вже в першій половині дня 3 травня циклон "Фані", що на даний момент вирує у Бенгальській затоці, досягне східноіндійського узбережжя. Очікується, що пориви вітру сягатимуть від 180 до 200 кілометрів на годину, передає інформагенція dpa.

У регіонах, де вируватиме циклон, проживають понад 100 мільйонів людей. Рятувальні служби та гуманітарні організації застерігають вже зараз від значних руйнувань і масштабних повеней, до яких може призвести негода. У Метеорологічному інституті Індії (IMD) називають циклон "Фані" найсильнішим з 1976 року, зафіксованим на східному узбережжі країни, передає агенція новин KNA.

Тим часом залізничні компанії тимчасово призупинили рух потягів на більш ніж 100 напрямках у зазначених регіонах. Туристів влада попрохала триматися подалі від районів, де очікується підвищена небезпека через ураган.

Небезпека для біженців рохінджа

Негода становить небезпеку не лише для Індії, а й для сусіднього Бангладеш, де на даний момент перебувають близько одного мільйона біженців народності рохінджа з сусідньої М'янми, попереджають метеорологи.

  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


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