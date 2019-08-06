 На що стає грошей пенсіонерам у Німеччині | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.08.2019

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Культура й стиль життя

На що стає грошей пенсіонерам у Німеччині

Німці зі стажем работи не менше ніж 35 років отримують приблизно 1200 евро пенсії на місяць. На що вони її витрачають? Розповідаємо на прикладі сім'ї пенсіонерів з Кельна.

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Сім'ю Шнайдер можна назвати середньостатистичними пенсіонерами. Уте 75 років, її чоловікові Ральфу - 72 роки, одружені вони вже майже півстоліття. Уте пропрацювала 38 років, з перервою у десять років, коли була вдома, доглядаючи за двома маленькими дітьми. У її чоловіка Ральфа стаж роботи 45 років. Ми сидимо з Уте в одному з кельнських кафе за чашкою кави, а її чоловік у цей час підпрацьовує. "Ральф за фахом драпірувальник, він без діла не може, ось і вирішив продовжити роботу на пенсії за мінімальну оплату у 450 євро, яка не підлягає оподаткуванню",- розповідає Уте Шнайдер.

Сама Уте все життя пропрацювала діловодом в одному з відомств Кельна. Правда, працювала неповний робочий день, а півдня - по 19 з половиною годин на тиждень. Так у неї залишалося більше часу на дітей і сім'ю. Сьогодні у сім'ї пенсіонерів після вирахування внесків в касу лікарняного страхування і невеликих податків залишається 1900 євро. Мало це чи багато? Уте знизує плечима: могло б бути і більше, але скаржитися гріх, зізнається вона. На що ж витрачають гроші кельнські пенсіонери?

Життя у Німеччині: оренда квартири і комунальні послуги

Найбільша частина пенсії йде на оренду житла і комунальні послуги. Уте з Ральфом ще пощастило, вони живуть в орендованій трикімнатній квартирі 43 роки. У 1976 році квартплата становила 150 німецьких марок, сьогодні вона становить 500 євро - без урахування комунальних послуг, а з житлово-комунальними послугами - 700 євро. "Це ще по-божому, - підкреслює Уте. Якщо врахувати, як швидко зросли ціни на оренду житла у Кельні і по всій Німеччині".

Уте Шнайдер

Уте Шнайдер

Друга частина витрат - телефон, інтернет, електроенергія і страховки: страхування відповідальності, майна, юридична або додаткова страховка за послуги зубних лікарів і страховка автомобіля. Це у цілому ще 200 євро на місяць. "Мій чоловік у молодості застрахував своє життя, а коли вийшов на пенсію, то страхова компанія виплатила нам досить велику суму. Вона лежить на ощадному рахунку - на випадок хвороби або нашої смерті. Ми про все подбали, не дітям же нашим розщедрюватися на наш похорон", - з деякою гордістю у голосі підкреслює Уте.

На господарство і харчування

Після вирахування 900 євро на житло, комунальні послуги та страховки від пенсії залишається рівно одна тисяча. "Це на господарство і харчування, - каже Уте.- Ми люди літні, багато не їмо, ощадно обходимося і з витратами на господарство. На все про все у нас іде 600 євро в місяць. 400 євро нам ще вдається відкласти. Я палю. мій чоловік кинув п'ять років тому. Пачка моїх сигарет коштує 6 євро 60 центів. я обіцяла Ральфу: щойно сигарети коштуватимуть 7 євро, я кину. З принципу. Зате 100 євро в місяць заощаджу - я випалюю півпачки на день. За рік заощаджу 1200 євро. Це ж майже відпустка в Іспанії", - уточнює Уте. 

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400 євро, які вдається відкладати пенсіонерам Шнайдер, ідуть на відвідування кафе і ресторанів, подарунки дітям і онукам. "Іншими словами вони у нас не залежуються, а витрачаються за іншою статтею витрат. А про те, на що ми хочемо витратити зекономлені гроші, розповім трохи згодом", - з посмішкою обіцяє Уте.

Відпочинок в основному в Німеччині

Німецьке слово Urlaub, тобто відпустка, у Німеччині вживають і пенсіонери, воно означає відпочинок за межами будинку - поїздки і подорожі. Тому Уте так і каже: "У відпустку ми в основному їздимо по Німеччині на кілька днів. Нещодавно були три дні у мальовничому містечку в Зауерлданді. У вересні ми ще раз туди поїдемо. Там в горах є старий замок, переобладнаний у готель, ось ми і хотіли пару днів відчути себе в ролі графа і графині", - сміється вона.

На відпочинок подружжя пенсіонерів в основному витрачає гроші, які заробляє за рік Ральф - 5400 євро. Наступного року вони зібралися в круїз Дунаєм - з німецького міста Пассау до Будапешта. "Звичайно, задоволення це не з дешевих - тижневий круїз на двох обійдеться нам в 3200 євро, але сюди входять і дві ночівлі у готелі в Пассау на шляху туди і назад, залізничні квитки і страховки на всі випадки життя - ми ж не молоді вже, бог його знає, що з нами може трапитися. Зі страховками завжди спокійніше їздити", - підкреслює пенсіонерка Уте.

Ось на що витрачає свою пенсію з підробітком чоловіка Ральфа кельнська сім'я пенсіонерів Шнайдер. Уте нарікає на те, що кіоск поруч з будинком рік тому закрився, вона там теж підробляла, але задарма. Хоча ні - вона могла за кілька годин роботи брати пачку сигарет, безкоштовно пити чай і каву і спілкуватися з клієнтами. Їй цього цілком вистачало - краще, ніж сидіти вдома, вважає вона.

"А тепер тільки Ральф зайнятий справою, а я цілими днями байдикую", - знизує плечима пенсіонерка. Уте, за її зізнанням, дедалі більше тягне на природу. "Ми збираємося поїхати з міста, - каже вона на прощання. - У нашому будинку в основному живуть студенти - галасливі, невгамовні, а нам хочеться тиші і спокою. Ми накопичили грошей на переїзд, тепер залишилося тільки знайти доступну за ціною квартиру в одному з невеликих містечок під Кельном".

Пенсіонери мріють про терасу або невеликий садок і про собаку з притулку: "Цуценя ми заводити не хочемо, а раптом він нас переживе і залишиться без господарів. Такої долі ми йому не бажаємо".

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