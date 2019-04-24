На Шрі-Ланці знову пролунав вибух

На Шрі-Ланці знову прогримів вибух. У четвер, 25 квітня, детонував вибуховий пристрій, закладений поблизу будівлі суду. Інцидент стався на відстані 40 кілометрів від столиці країни Коломбо, повідомляє агенція новин epd. Про жертви та постраждалих не повідомляється.

Тим часом поліція й надалі розслідує обставини скоєної раніше серії нападів терористів-смертників на католицькі церкви й фешенебельні готелі в Коломбо та поблизу столиці. Станом на ранок 25 квітня заарештовано вже 76 підозрюваних. Проводяться обшуки в десятках помешкань, конфісковано чимало транспортних засобів, передає агенція новин dpa.

Крім того, в рамках оголошеного раніше надзвичайного стану в країні запроваджено додаткові заходи безпеки, в тому числі й заборону на польоти дронів.

Напередодні президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена закликав до відставки керівників поліції та армії на тлі значних прорахунків та неспроможності запобігти скоєнню терактів попри повідомлення від іноземних спецслужб про підготовку до них ісламістами.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунала серія потужних вибухів. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Як повідомлялося, число загиблих унаслідок серії терактів зросло до 359 осіб. Ще близько 500 потерпілих і досі перебувають у лікарнях. Днями про свою відповідальність за теракти заявило й терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). У заяві, поширеній через пропагандистське агентство ісламістів Amaq, ІД стверджує, що нападники були її "бійцями", які скоїли атаки на "громадян коаліції та християнську спільноту".

Під "громадянами коаліції" ісламісти мають на увазі громадян держав, які беруть участь у антитерористичній коаліції проти ІД. Згодом угруповання оприлюднило імена, а також фото і відео нападників.

Раніше уряд країни покладав відповідальність за скоєне на два місцевих ісламістських угруповання, одне з яких - "Національний Таухід Джамаат".

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який йому приписували доти, було пошкодження статуй Будди в одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти припускали, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.