 На шахті під Луганським витягли тіла всіх 17-ти загиблих шахтарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

На шахті під Луганським витягли тіла всіх 17-ти загиблих шахтарів

Рятувальники витягли тіла всіх 17-ти загиблих гірників на шахті під Луганськом, де стався вибух, повідомила "влада" самопроголошеної "ЛНР". Причиною трагедії стало порушення норм техніки безпеки, кажуть у Києві.

Вугільна шахта

На шахті "Східкарбон" в селищі Юр'ївка, що неподалік Луганська, витягли тіла всіх 17-ти загиблих гірників. Про це в суботу, 27 квітня, повідомили в самопроголошеній "Луганській народній республіці" ("ЛНР"), передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє про загибель восьми гірників, доля ще 20-ти - невідома. (02.03.2017)

За попередніми даними, причиною аварії на шахті імені Засядька в Донецьку став вибух метану. У Незалежній профспілці гірників України вважають, що попри перемир’я аварія в зоні конфлікту була прогнозована. (04.03.2015)

За інформацією директора шахти "Степова" Сергія Смеречанського, двоє постраждалих від вибуху перебувають у тяжкому стані. (02.03.2017)

Внаслідок вибуху метану у вугільній шахті у чеському місті Карвіна загинули 11 поляків та двоє чехів. Пошукові роботи припинені через складні умови. (21.12.2018)

Пошукову операцію проводили рятувальники МНС Росії з міста Шахти Ростовської області. Аварія сталася вранці 25 квітня на глибині близько 300 метрів. Пошук тіл загиблих гірників тривав з 25 по 27 квітня.

Порушення норм техніки безпеки

Тим часом представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський розповів цього ж дня в ефірі телеканалу "112 Україна", що причиною аварії на шахті стало порушення техніки безпеки. "Вже є дані на 90 відсотків, що була перевищена концентрація метану. Тобто було порушено систему техніки безпеки", - наголосив Лисянський, цитує "Інтерфакс-Україна".

Так само Лисянський зазначив, що вибухів на шахті було кілька. "Був перший потужний вибух, потім ще два локальних", - сказав він.

Вугледобувне підприємство "Східкарбон" розташоване в селищі міського типу Юр'ївка Лутугинського району. Із січня 2018 року шахта відновила роботу, споживачами її вугілля є Алчевський металургійний комбінат, а також металургійні підприємства Макіївки та Єнакієвого на Донеччині.

Усі ці підприємства розташовані на непідконтрольній Києву території. Утім, напередодні український уряд заявляв про готовість надати підтримку сім'ям шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті на непідконтрольної Києву території Луганської області.

У МЗС Німеччини приголомшені новиною про аварію

У міністерстві закордонних справ Німеччини зазначили, що "приголомшені новинами зі Сходу України, де після вибуху на шахті вочевидь загинуло чимало людей". Про це йдеться у повідомленні міністерства від 27 квітня у соцмережі Twitter.

"Ми подумки з жертвами та їхніми родинами", - зазначили у міністерстві. 

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