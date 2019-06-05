На чому економлять німці: невже на воді? (відео)

Після сплати податків у пересічного німця в середньому залишається на руках близько двох тисяч євро. Цією сумою намагаються розпоряджатися дуже розумно, ретельно плануючи бюджет. У першу чергу, зароблені гроші витрачаються на оплату оренди житла або погашення кредиту на нерухомість, і це може становити аж половину доходів. Потім сплата комунальних послуг і страховок. Середньостатистичний бюргер воліє жити економно і багато чого відкладає "на потім". До цього привчають з дитинства. Як це - бути економним, як німець?