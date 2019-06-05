 На чому економлять німці: невже на воді? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.06.2019

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Політика й суспільство

На чому економлять німці: невже на воді? (відео)

Німців називають однією із найбільш ощадливих націй світу. Бути ощадливим у Німеччині привчають із дитинства. DW пояснює, як це - бути економним, як німець?

Geldscheine von Gürtel zusammengehalten (picture-alliance/dpa/K. Ohlenschläger)

Після сплати податків у пересічного німця в середньому залишається на руках близько двох тисяч євро. Цією сумою намагаються розпоряджатися дуже розумно, ретельно плануючи бюджет. У першу чергу, зароблені гроші витрачаються на оплату оренди житла або погашення кредиту на нерухомість, і це може становити аж половину доходів. Потім сплата комунальних послуг і страховок. Середньостатистичний бюргер воліє жити економно і багато чого відкладає "на потім". До цього привчають з дитинства. Як це - бути економним, як німець?  

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Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео)

До повноліття дітей німці, зазвичай, заощаджують для них такий собі стартовий капітал. Гроші економлять, приміром, на водійські курси або автомобіль. Як німцям це вдається? (03.04.2019)  

На чому заощаджують німці

У Міжнародний день економії DW вирішила розібратися, що змушує німців накопичувати гроші. (31.10.2018)  

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Symbolbild Sparen lohnt nicht

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