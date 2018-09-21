 На Філіппінах перекинулися три пороми, щонайменше 31 людина загинула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

На Філіппінах перекинулися три пороми, щонайменше 31 людина загинула

На Філіппінах через негоду перекинулися три пороми. Рятувальники знайшли тіла 31 людини, пошуки ще трьох людей тривають.

На Філіппінах перекинулися три пороми, 31 людина загинула

На Філіппінах перекинулися три пороми, 31 людина загинула (фото з архіву)

Внаслідок перекидання трьох поромів на Філіппінах загинула щонайменше 31 людина, пошуки ще трьох людей тривають, повідомляє агенція Reuters з посиланням на берегову охорону країни в неділю, 4 серпня.

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Землетрус неподалік від столиці Філіппін Маніли зруйнував багато будівель. Рятувальники вже витягли з-під руїн 15 тіл. (23.04.2019)

Тонни сміття помилково маркували як придатні для переробки. Контейнери завезла на Філіппіни канадська компанія. Маніла й Оттава кілька років сперечалися через повернення відходів. (31.05.2019)

Моторизовані човни з дерев’яним корпусом перевозили 96 пасажирів та членів екіпажу. Однак через погані погодні умови вони не дісталися своїх кінцевих точок та перекинулися біля одного з островів.

Рятувальники шукають ще трьох людей із поромів, решта пасажирів та членів екіпажу врятована. Зазначається, що один із поромів не перевозив людей, а всі його п'ять членів екіпажу вижили.

Щороку десятки людей гинуть через аварії на поромах на Філіппінах, країні, яка є архіпелагом із 7100 островів. 

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