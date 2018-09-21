На Філіппінах перекинулися три пороми, щонайменше 31 людина загинула

Внаслідок перекидання трьох поромів на Філіппінах загинула щонайменше 31 людина, пошуки ще трьох людей тривають, повідомляє агенція Reuters з посиланням на берегову охорону країни в неділю, 4 серпня.

Моторизовані човни з дерев’яним корпусом перевозили 96 пасажирів та членів екіпажу. Однак через погані погодні умови вони не дісталися своїх кінцевих точок та перекинулися біля одного з островів.

Рятувальники шукають ще трьох людей із поромів, решта пасажирів та членів екіпажу врятована. Зазначається, що один із поромів не перевозив людей, а всі його п'ять членів екіпажу вижили.

Щороку десятки людей гинуть через аварії на поромах на Філіппінах, країні, яка є архіпелагом із 7100 островів.