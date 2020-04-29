На Філіппінах засудили критичну до влади журналістку

Суд на Філіппінах у понеділок, 15 червня, визнав журналістку Марію Рессу винною у наклепі в інтернеті. Вона керує онлайн-медіа, що публікує матеріали з критикою президента країни Родріго Дутерте.

Журналістку та колишнього автора-розслідувальника Рейналдо Сантоса-молодшого засудили до шести років тюрми з обов'язковим відбуттям шести місяців та одного дня у в'язниці.

Суддя погодилася дозволити вийти Рессі та Сантосу під заставу. Їхні захисники вже оголосили, що оскаржать вирок.

Журналістка заявила, що цей вирок був очікуваним і закликала журналістів та громадськість продовжувати боротьбу. "Ми повинні були стати застереженням. Це рішення ухвалили для залякування (...) Не бійтеся", - сказала журналістка після оголошення вироку і додала, що буде продовжувати боротися, передає агентство dpa.

Справа стосується статті, опублікованої в онлайн-виданні у 2012 році. У ній повідомлялося про ймовірні зв'язки бізнесмена з торгівлею людьми та контрабандою наркотиків.

Журналістка не була автором цієї статті, опублікованої за чотири місяці до ухвалення закону про кібернаклеп. Це викликало критику щодо того, що справа є політично мотивованою. Також обоє засуджених мають сплатити 8 тисяч доларів відшкодувань бізнесмену, про якого йшлося у статті.

Правозахисні організації та захисники свободи слова критикують цей вирок і наголошують, що він є спробою закрити рота журналістам та критикам, які виступають проти адміністрації Дутерте.

Водночас речник президента заперечує вплив Дутерте на цю справу. Він запевняє, що "немає підстав" для заяв Марії Ресси про переслідування інших журналістів.

Марія Ресса на обкладинці TIME

У 2018 році американський журнал TIME назвав Марію Рессу "людиною року". Вона розділила цей титул з журналістами інших країн світу.

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У 2017 році суд арештував найзапеклішу на той час опонентку Дутерте сенаторку Лейлу де Ліма. Де Ліма звинували у тому, що вона, перебуваючи на посаді міністерки юстиції, нібито отримувала гроші від в'язнів філіппінських тюрем в обмін на дозвіл їм і далі здійснювати торгівлю наркотиками на території пенітенціарних закладів.

Лідера Філіппін Дутерте часто називають "Трампом Сходу" через його нахабну манеру поводитися та провокативні заяви.

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