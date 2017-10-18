 На французькому узбережжі знайшли понад тонну високоякісного кокаїну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

На французькому узбережжі знайшли понад тонну високоякісного кокаїну

До узбережжя Франції прибило понад тоннц високоякісного кокаїну. Правоохоронці припускають, що наркотики скинули у воду із судна, яке зазнало пошкоджень або потрапило в шторм.

Пакет з кокаїном

Пакет з кокаїном (фото з архіву)

Починаючи із середини жовтня, до атлантичного узбережжя Франції прибило пакети з високоякісним кокаїном загальною вагою більше тонни. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомило агентство dpa з посиланням на французьку прокуратуру.

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Імовірного організатора контрабанди кокаїну в Росію Андрія Ковальчука затримали в Німеччині за російським ордером. Він називає себе жертвою провокації американських спецслужб. (02.03.2018)

Понад 250 кілограмів кокаїну вартістю понад 50 мільйонів доларів були знайдені під час перевірки контейнерів в Одеській області, повідомила Служба безпеки України. (21.03.2019)

Пакети з кокаїном, чистота якого складає 83 відсотки, знаходили уздовж узбережжя від крайнього заходу Бретані до департаменту Ланди на південному заході країни, розповів прокурор Ренна Філіп Аструк. Пакети з наркотиками були скинуті із судна, яке, ймовірно, потрапило в шторм чи зазнало пошкоджень, припустив він.

За словами прокурора, митники та жандарми ретельно наглядають за узбережжям. Аструк нагадав, що володіння наркотиками та їх транспортування карається ув'язненням терміном до 10 років.

Нагадаємо, у серпні в порту в Гамбурзі правоохоронці вилучили найбільшу в історії Німеччини партію кокаїну вагою 4,5 тонни, яку оцінили в один мільярд євро. 

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