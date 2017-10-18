На французькому узбережжі знайшли понад тонну високоякісного кокаїну

Починаючи із середини жовтня, до атлантичного узбережжя Франції прибило пакети з високоякісним кокаїном загальною вагою більше тонни. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомило агентство dpa з посиланням на французьку прокуратуру.

Пакети з кокаїном, чистота якого складає 83 відсотки, знаходили уздовж узбережжя від крайнього заходу Бретані до департаменту Ланди на південному заході країни, розповів прокурор Ренна Філіп Аструк. Пакети з наркотиками були скинуті із судна, яке, ймовірно, потрапило в шторм чи зазнало пошкоджень, припустив він.

За словами прокурора, митники та жандарми ретельно наглядають за узбережжям. Аструк нагадав, що володіння наркотиками та їх транспортування карається ув'язненням терміном до 10 років.

Нагадаємо, у серпні в порту в Гамбурзі правоохоронці вилучили найбільшу в історії Німеччини партію кокаїну вагою 4,5 тонни, яку оцінили в один мільярд євро.