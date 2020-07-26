 На фермі в Баварії виявлено понад 170 хворих на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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Новини

На фермі в Баварії виявлено понад 170 хворих на COVID-19

На одній баварській фермі виявлено понад 170 хворих на SARS-CoV-2. На карантин довелося відправити всіх 480 працівників ферми. Серед них є українці.

Через зараження довелось ізолювати 480 співробітників ферми

Через зараження довелось ізолювати 480 співробітників ферми

На одній фермі у баварському районі Дінгольфінг-Ландау коронавірус виявлений одразу у 174 працівників, повідомила в неділю, 26 липня, місцева влада. В результаті всіх 480 працівників сільгосппідприємства відправили на карантин. Залишати приміщення не можуть навіть ті працівники ферми, результати тестування яких виявились негативними.

"Щоб уникнути подальшого поширення (коронавірусу. - Ред.), ми, на жаль, мусимо зробити цей крок для захисту населення", - сказав голова округу Вернер Бумедер (Werner Bumeder). За його словами, працівники, що допомагають зі збром врожаю, приїхали на ферму з Угорщини, Румунії, Болгарії та України.

Тестування працівників було проведено після того, як раніше цього тижня стало відомо, що на фермі інфікувалися семеро співробітників. Місцева влада повідомила, що під час збору врожаю гігієнічних норм, імовірно, не дотримувалися, тому довелося відправити на карантин усіх співробітників ферми.

Як наголосила міністерка охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль (Melanie Huml), на інших фермах в Нижній Баварії також проведуть тестування працівників на коронавірус.

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