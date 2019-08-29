 На тлі скандалу міністр інфраструктури хоче звільнити свою заступницю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

На тлі скандалу міністр інфраструктури хоче звільнити свою заступницю

Через відмову Олександри Клітіної добровільно скласти повноваження заступниці міністра інфраструктури, подання про її відставку внесуть на розгляд Кабміну, повідомив Владислав Криклій.

Владислав Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій (архівне фото)

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій має намір внести на розгляд Кабінету міністрів подання про відставку своєї заступниці Олександри Клітіної. Про це він написав у п'ятницю, 22 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Олександра Клітіна відмовилася йти у відставку в дусі європейської політичної традиції. Тому я вважаю за необхідне винести на наступне (засідання. - Ред.) уряду подання про її відставку від свого імені", - написав міністр.

За словами урядовця, Клітіна отримала пропозицію добровільно скласти повноваження, проте вона категорично відмовилася це робити і заявила, що не бачить передумов для звільнення. Криклій також висловив своє невдоволення відсутністю порозуміння між Клітіною та командою міністерства інфраструктури.

"Якщо у пані Клітіної є реальні факти зловживань або корупції серед членів команди, я прошу також повідомити їх для розслідування компетентним органам", - прокоментував міністр.

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19 листопада депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Антон Поляков у своєму Telegram-каналі опублікував аудіозапис переговорів імовірно депутатів від фракції "Слуга народу" з начальником поліції в Кривому Розі Сергієм Лукашовим, де співрозмовники обговорюють обставини призначення заступником міністра Клітіної на посаду. Під час розмови пролунала думка, що Клітіна отримала посаду заступниці міністра завдяки відносинам інтимного характеру.

Після оприлюднення аудіозапису Поляковим пранкер "Джокер" на своєму Telegram-каналі опублікував листування з Клітіною, де заступниця міністра спростувала ці звинувачення, а також звинуватила Криклія в тому, що міністр і державний секретар міністерства інфраструктури Андрій Галущак проводять сумнівні дії під час тендерів акціонерного товариства "Укрзалізниця", нагадує інформагенція "Українські новини".

Згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом законності проведення аудіозаписів, оприлюднених на різних Telegram-каналах.

Олександру Клітіну було призначено заступницею міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції 18 вересня 2019 року.

Клітіна хоче позиватися до суду

Сама Клітіна має намір звернутися до суду у зв'язку зі скандалом. "Скажу відразу, що всі ці історії про "ліжко" - звичайний, брехливий, чорний піар", - наголосила посадовиця, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". "Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію, мають понести покарання. Я маю намір у суді домогтися спростування цієї інформації та моральної компенсації", - сказала вона під час брифінгу в Києві 22 листопада.

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