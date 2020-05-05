На тлі кризи італійська мафія намагається посилити свій вплив

Поки Італія бореться з наслідками пандемії COVID-19, мафіозні структури країни використовують кризу в своїх цілях. "Сьогодні переманити на свою сторону пересічних громадян стало легко як ніколи", - зазначає Луїджі Куомо, глава організації SOS Imprese, що надає допомогу малим і середнім підприємствам у боротьбі з вимаганням.

В адміністративній області Кампанія, яка розташована в південно-західній частині країни зі столицею в Неаполі, мафіозне угруповання каморрa намагається конкурувати з громадськими активістами, які надають допомогу місцевим жителям. Роздаючи продовольчі пакети та ваучери на 50 євро, каморрa заручається підтримкою найбільш вразливих верств населення. "Раніше вони вимагали грошей, тепер вони їх роздають. Однак згодом вони вимагатимуть щось натомість", - застерігає Куомо.

Гроші мафії як останній шанс

Окрім того, каморрa, яка володіє великими обсягами вільних фінансових коштів, тепер успішно відмиває ці гроші у легальному бізнесі. "Зараз у мафії немає необхідності погрожувати власникам підприємств. Підприємці самі шукають людей, які змогли б їм допомогти", - пояснює глава SOS Imprese.

Поки населення чекає на фінансову підтримку з боку уряду, мафіозні клани використовують кризу для поширення впливу

Луїджі Куомо звинувачує центральний уряд країни у запізнілій реакції, непрофесіоналізмі та неузгоджених діях у процесі подолання кризи. За його словами, це призводить до того, що для багатьох італійців гроші мафії стають останнім шансом уникнути банкрутства.

Намагаючись повернути контроль над ситуацією, італійська влада нещодавно конфіскувала активи мафіозних структур у всій країні на загальну суму близько 15 мільйонів євро.

Замість володінь мафії - соціальні кооперативи

Італійські закони дозволяють використовувати конфісковане майно злочинних кланів для соціальних проєктів.

За даними італійського агентства ANBSC, що займається управлінням таких коштів, за останні 20 років на всій території Італії у мафіозних структур вдалося конфіскувати понад 65 тисяч об'єктів нерухомості, включаючи землю, підприємства, будівлі та будівельні об'єкти.

Ренато Натале, мер міста Казаль-ді-Прінсіпі в області Кампанія, зумів перепрофілювати 65% конфіскованого майна. Соціальна ринкова модель економіки дозволяє пересічним громадянам і НПО використовувати ці об'єкти для розміщення на їхній території кооперативів, які повинні працювати на благо суспільства і сприяти інтеграції вразливих груп населення. Такими підприємствами можуть стати, для прикладу, кафе, ресторани, культурні й медичні центри та еко-ферми.

Італійці звертаються за допомогою до влади

Через пандемію коронавірусу багато жителів Казаль-ді-Прінсіпі опинилися в скрутному становищі. Більшість міського населення зайнята у сферах громадського харчування або будівництва: після введення карантину ці люди втратили роботу, нарікає Ренато Натале. На даний момент більше 1200 сімей подали запит до мерії на отримання ваучерів у розмірі 500 євро.

Мер Казаль-ді-Прінсіпі показує на карті міста конфісковані об'єкти

Втім, кошти, конфісковані у мафіозних структур, можуть задовольнити тільки половину запитів. "Решту нам довелося взяти з муніципального бюджету", - розповідає мер. Він сподівається, що мешканці міста не піддадуться спокусі отримати "благодійну" допомогу від каморри.

Багато конфіскованих об'єктів простоюють

Тим часом бюрократія, брак ресурсів та неефективне управління арештованим майном часто призводять до того, що конфісковані у мафії активи впродовж тривалого часу мають невизначений статус. "Поки клани бачать, що їхні об'єкти не експлуатуються, вони вважають їх своєю власністю і демонструють населенню свою присутність", - зазначає Луїджі Куомо.

Через бюрократичну тяганину нерідко минає більше 10 років, перш ніж агентство ANBSC законно передає колишнє майно злочинних угруповань місцевим органам влади. Крім того, його обслуговування створює додаткове навантаження на муніципальні бюджети, тому об'єкти часто простоюють.

"У 2020 році ми отримали від ANBSC ще 22 об'єкти, - продовжує мер Натале. - Щоб зробити їх придатними до експлуатації, потрібні інвестиції, однак через кризу в нас залишилося ще менше можливостей виділити додаткові кошти на ці цілі".

Мафія погрожує активістам

Іноді пасивність місцевої влади трактується як мовчазна згода з діяльністю мафіозних структур. "Нам потрібно більше прозорості", - зазначає Бернардо Діана, глава організації RAIN Arcigay, яка також розташована в адміністративній області Кампанія. У його місті на даний момент налічується більше 150 конфіскованих об'єктів, проте більшість з них як і раніше закриті для доступу НПО.

По всій країні можна знайти конфісковані в мафії земельні ділянки та будівлі

Тим часом мафіозні клани продовжують переслідувати активістів, намагаючись змусити їх припинити допомагати місцевим жителям. Наприклад, на адресу парафіяльних священників регулярно надходять погрози, розповідає глава SOS Imprese Луїджі Куомо. Незважаючи на це, місцеві організації роблять все можливе для того, щоб здобути перемогу над каморрою. "Як і перед державою, перед нами стоїть завдання підтримати наші громади, - підкреслює Бернардо Діана. - Однак потрібно, щоб і уряд залишався напоготові".