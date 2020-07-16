 На саміті ЄС висунутий новий компроміс щодо антикризового фонду | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.07.2020

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Економіка

На саміті ЄС висунутий новий компроміс щодо антикризового фонду

На четвертий день саміту лідерів ЄС учасникам запропонували зменшити до 390 мільярдів євро обсяг грантів, які не потрібно буде повертати Брюсселю.

Саміт ЄС триває вже четвертий день

Саміт ЄС триває вже четвертий день

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у понеділок, 20 липня, на четвертий день саміту лідерів ЄС у Брюсселі, представив чергову компромісну пропозицію щодо фонду відновлення економіки Євросоюзу від наслідків пандемії COVID-19.

Згідно з оновленою пропозицією, загальний обсяг фонду має залишитися незмінним - 750 мільярдів євро. Утім, при цьому пропонується суттєво - до 390 мільярдів євро - зменшити обсяг грантів, які державам-одержувачам не потрібно буде повертати Брюсселю. На кредити передбачається виділити 360 мільярдів євро. Борговы зобов'язання, за які бере на себе Єврокомісія для реалізації цього плану, мають бути погашеними до 2058 року. За інформацією агенції dpa, лідери країн ЄС мають схвалити цей варіант розподілу коштів у фонді.

Суперечки щодо грантів

Екстрений саміт лідерів ЄС розпочався минулої п'ятниці, 17 липня, й мав тривати два дні. Але його довелося двічі продовжувати, оскільки лідери країн ЄС  мали суттєві розбіжності у поглядах на те, яким чином має фінансуватися відновлення економік країн-членів після коронавірусної кризи.

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Першочергово Німеччина й Франція вимагали, щоб сума субсидій, що не підлягають поверненню, склала 500 мільярдів євро. Але за скорочення цієї суми виступили Австрія, Данія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Спочатку вони наполягали на наданні лише кредитів, а не субсидій, щоб схилити такі країни, як Італія, до більш сміливої політики реформ.

Як повідомляли інформаційні агентства з посиланням на учасників переговорів, ці суперечки викликали сильне роздратування в президента Франції Еммануеля Макрона, який відкрито виявив своє невдоволення пропозиціями прем'єрів Нідерландів Марка Рютте і Австрії Себастіана Курца.

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"Він вдарив об стіл і попередив, що таке ставлення закінчиться погано", - сказав один член делегації, передає інформагентство AFP.

За даними кількох джерел агенції, Макрон порівняв позицію прем'єр-міністра Марка Рютте з позицією колишнього прем'єра Великобританії Девіда Кемерона на переговорах про бюджет ЄС. Французький президент також розкритикував австрійського прем'єра Себастіана Курца, коли той вийшов з кімнати, щоб відповісти на дзвінок. Потім, за словами очевидця, Курц театрально зробив переляканий жест і "образився".

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18 липня Шарль Мішель представив першу компромісну пропозицію, згідно з якою розмір субсидій мав би становити 450 мільярдів євро. Але європейські лідери продовжили переговори.

Під час цього екстреного саміту лідери 27 країн ЄС повинні також домовитися про довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки - поки він не ухвалений, програма допомоги не може бути запущена.

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