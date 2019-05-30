На Рівненщині впав військовий вертоліт, є загиблі

У Рівненській області ввечері в середу, 29 травня, зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8. Трагедія сталася під час навчально-тренувального польоту. Зв'язок із вертольотом зник о 23:27 за місцевим часом, повідомляється на Facebook-сторінці сухопутних військ Збройних сил України.

За попередніми даними, загинули четверо членів екіпажу, зокрема командир 16-ї окремої бригади армійської авіації. На місці катастрофи біля села Сестрятин працюють рятувальні служби, правоохоронні органи й комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та командування сухопутних військ ЗС України. Причини аварії з’ясовуються.

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування під особистий контроль. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. Він написав про це в Twitter.