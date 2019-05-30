 На Рівненщині впав військовий вертоліт, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Рівненщині впав військовий вертоліт, є загиблі

За попередніми даними, внаслідок падіння військового вертольота на Рівненщині загинули четверо осіб. Зв'язок із вертольотом Мі-8 зник під час навчального польоту. Причини катастрофи з'ясовують.

У Рівненській області ввечері в середу, 29 травня, зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8

Вертоліт Мі-8 (фото з архіву)

DW.COM

Невеликий пасажирський літак намагався злетіти, але був знесений вітром та врізався в вертоліт. Загинули троє людей та ще четверо були поранені. (14.04.2019)

Військовий вертоліт з 25 людьми розбився на південному заході Афганістану. Радикальний рух "Талібан" заявив, що вертоліт збили його бойовики. (31.10.2018)

У Рівненській області ввечері в середу, 29 травня, зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8. Трагедія сталася під час навчально-тренувального польоту. Зв'язок із вертольотом зник о 23:27 за місцевим часом, повідомляється на Facebook-сторінці сухопутних військ Збройних сил України.

За попередніми даними, загинули четверо членів екіпажу, зокрема командир 16-ї окремої бригади армійської авіації. На місці катастрофи біля села Сестрятин працюють рятувальні служби, правоохоронні органи й комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та командування сухопутних військ ЗС України. Причини аварії з’ясовуються.

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування під особистий контроль. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. Він написав про це в Twitter.

Реклама

Докладно

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Петиція про визнання Голодомору геноцидом: що далі?

Петицію про визнання Бундестагом Голодомору 1932-1933 років геноцидом підписали 56 тисяч людей.  

Під час святкування 50-річчя Airbus у Тулузі, 29 травня 2019 року

Airbus: 50 років історії авіації

Спочатку над Airbus насміхалися, і ніхто не вірив в успіх європейського проекту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  