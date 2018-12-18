 На роботу до Німеччини: що зміниться з майбутнім міграційним законом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.12.2018

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Європа

На роботу до Німеччини: що зміниться з майбутнім міграційним законом

Уряд ФРН ухвалив проект міграційного закону, який регулює працевлаштування іноземних фахівців. У Німеччині хочуть дозволити працювати іноземцям з-за меж ЄС не лише з вищою освітою, але й кваліфікованій робочій силі.

Новий закон про імміграцію полегшить працевлаштування фахівців без вищої освіти

Брак робочої сили в Німеччині спостерігається вже давно. При цьому йдеться не лише про висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, але також, скажімо, доглядальниць та доглядальників за старими та хворими людьми. Задовольнити потребу в робочих руках пропонується за рахунок іноземців - і не лише з країн Європейського Союзу, але й з-за його меж. На цьому вже давно наполягають Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) і Зелені. 

Дебати навколо цього питання точаться в Німеччині вже близько 30 років. Ухваленню сучасного міграційного закону довгий час протистояв консервативний блок Християнсько-демократичного та баварського Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). І от нарешті компроміс знайдено, і 19 грудня уряд у Берліні погодив усі суперечливі моменти майбутнього закону, який регулюватиме притік до Німеччини кваліфікованих трудових мігрантів. Очікується, що нові правила запрацюють, починаючи від 2020 року. Однак перед тим документ має ще схвалити Бундестаг.

Вища освіта не обов'язкова

Тепер і консервативні політики зрозуміли, що без міграційного закону не обійтися. Так, інформаційні агентства цитують міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer), який представляє ХСС, котрий заявив, що Німеччина потребує іноземних фахівців, аби зберегти в себе високий рівень життя. "Дефіцит кваліфікованої робочої сили - головна проблема німецьких підприємств, і ця проблема на внутрішньому ринку праці лише загострюватиметься", - Зеегофер. 

Нові правила мають впорядкувати й суттєво полегшити працевлаштування в Німеччині громадянам так званих третіх країн, тобто країн, котрі не входять до складу ЄС. До цієї категорії потрапляє й Україна. Особливість цього законопроекту в тому, що він відкриває шлях до працевлаштування в Німеччині не лише для висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, але й для тих, хто має лише професійну освіту. Головна передумова - перед приїздом іноземець уже повинен мати вищу або професійну освіту.

Майбутні правила помітно спрощують і загальні правові рамки для працевлаштування іноземців. Якщо іноземець з вищою або професійною освітою підписав контракт з роботодавцем, то незалежно від професії отримує право працювати у ФРН. Крім того, тепер приїздити на роботу до Німеччини зможуть не лише фахівці  дефіцитних спеціальностей, яких нині нараховується понад 60. Скасовується також пріоритет при працевлаштуванні місцевих працівників перед іноземними. Уряд лишив, однак, за собою право запроваджувати обмеження на окремі спеціальності, якщо в певних галузях економіки станеться криза і розпочнуться масові звільнення.

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Ще одне нововведення: кваліфікованим працівникам дозволятиметься приїздити до Німеччини з метою пошуку роботи. Тобто, під час прибуття вони не муситимуть показувати контракт з німецькою компанією. На працевлаштування таким фахівцям даватиметься шість місяців. Це означає, що кожен, хто ще не має роботи в Німеччині, але отримав у себе вдома освіту відповідного рівня, має право півроку залишатися у ФРН, щоби знайти робоче місце. Обов'язкова умова в такому разі - знання німецької мови. Крім того, на піврічні пошуки роботи такий мігрант повинен мати достатню суму коштів, адже соціальної допомоги від Німеччини для цієї категорії людей не передбачено.  

Забезпечити якість роботи 

Звісно, щоби трудові мігранти могли працювати в Німеччині, їм необхідно буде, як і раніше, підтверджувати професійну кваліфікацію. А з визнанням іноземних дипломів і сертифікатів у ФРН донині виникало чимало проблем. Ситуація має змінитися, адже систему підтвердження дипломів обіцяють розбудувати.

Ще одне пом'якшення стосуватиметься кола професій: новий закон знімає жорстку прив'язку до конкретної спеціалізації, дозволяючи кваліфікованим іноземцям шукати роботу в сфері професійних інтересів і не обмежуючи можливості працевлаштування формулюванням у дипломі.

З біженців - у трудові мігранти?

Найгостріші суперечки у німецьких політиків точилися щодо тих іноземців, які прибули до Німеччини як біженці, не отримали підтвердження свого статусу, однак загалом добре інтегрувалися. Спочатку передбачалося, що такі мігранти зможуть змінити статус. Однак від цієї пропозиції після тривалих дебатів відмовились, а умови перебування таких людей у Німеччині вирішили закріпити в окремому законі. 

Отже, шукачам притулку, які не отримали статусу біженця, але змогли отримали освіту або знайти роботу, вивчили німецьку мову й інтегрувалися, хочуть дозволити залишитися в Німеччині тимчасово на 30 місяців. Раніше цей термін складав два роки. Крім того, щоб не бути висланим, такий іноземець мусить упродовж щонайменше 18 місяців працювати в Німеччині не менше 35 годин на тиждень і сплачувати соціальні внески.

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