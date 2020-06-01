На ринку в Києві знешкодили дві саморобних бомби - Кличко

Вибухотехніки в Києві знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський", повідомив у вівторок, 21 липня, мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський". Близько 12 години дня анонім повідомив за лінією "102" про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26", - написав Кличко на сторінці у Facebook.

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Він додав, що правоохоронці та вибухотехніки перевірили інформацію і виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали, периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці й рятувальники. "Вибухівку, закріплену між легковою машиною та автокіосками, знешкодили", - додав він.

"Мінування" центрального вокзалу і будівлі суду

Також у вывторок з'явилися повідомлення, що у Києві заміновано будівлю Центрального залізничного вокзалу і Київського апеляційного суду. Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці", роботу залізничного вокзалу в Києві через повідомлення про нібито мінування було тимчасово обмежено.

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"Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - зазначено у повідомленні УЗ у Facebook. Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Також поліція перевіряє інформацію про замінування Київського апеляційного суду. "Перевірка апеляційного суду ще триває", - повідомляє пресслужба поліції Києва.