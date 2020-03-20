На півночі Європи поруч з кордоном РФ підвищився рівень радіації

У деяких частинах Швеції, Фінляндії, Норвегії та Росії зафіксовано підвищений рівень радіації. Про це в неділю, 28 червня, повідомило агентство AFP з посиланням на Організацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO).

За даними організації, радіоактивна пляма охоплює південну третину Швеції, південну половину Фінляндії, Естонію, Латвію, а також північний захід Росії, зокрема Санкт-Петербург. У CTBTO відзначили, що такий рівень радіації не є небезпечним для людини.

Джерело забруднення в Росії?

Виконавчий секретар CTBTO Лассіно Зебро зазначив, що з високою вірогідністю зареєстровані викиди радіації мають цивільне походження.

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За даними Національного інституту здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів, джерело викидів радіації розташоване на заході Росії. Однак більш точно визначити місце вони не можуть. Тут також уточнили, що тип радіонуклідів дозволяє висунути припущення, що це може бути "пошкодження паливного елемента на атомній електростанції".

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У свою чергу російський концерн Росенергоатом спростував ймовірність надзвичайних подій на російських АЕС.

У вищевказаному регіоні, окрім Росії, діючі атомні електростанції є також у Фінляндії та Швеції.